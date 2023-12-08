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Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Штормовой ветер с гололедом ожидаются в Ростове с 9 по 11 декабря

Штормовой ветер с гололедом ожидаются в Ростове с 9 по 11 декабря

8 декабря 2023, 15:32
Фото: rostovgazeta.ru
Штормовой ветер с гололедом ожидаются в Ростове с 9 по 11 декабря
Штормовый ветер скоростью до 18 метров в секунд накроет Ростов-на-Дону с 9 декабря, в городе также ожидается гололед, об этом сообщили в пресс-службе УГОЧС.

В пятницу, 8 декабря, управление ГО и ЧС Ростова предупредило водителей и пешеходов, что ближайшие трое суток в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. Следующие три дня, согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, дончан ожидает гололед, ледяной дождь, мокрый снег и ветер скоростью до 18 метров в секунду.

Автомобилистов призывают отказаться от поездок на личных авто, но если избежать этого нельзя — ростовчан просят проявить осторожность, сохранять безопасную скорость движения, а также не совершать резких маневров.

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Пешеходам рекомендуется носить обувь на нескользкой устойчивой и микропористой подошве, при переходе дороги следует строго соблюдать ПДД и ждать полной остановки автомобилей.

Пожилых людей и детей попросили отказаться от пребывания на улице, чтобы не подвергать себя опасности. В экстренных ситуациях дончане могут обратиться за помощью по номеру 112.

Ранее более 160 человек получили травмы во время гололеда в Ростовской области.

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