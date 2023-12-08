Штормовой ветер с гололедом ожидаются в Ростове с 9 по 11 декабря

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
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Updated Сегодня, 15:34
В пятницу, 8 декабря, управление ГО и ЧС Ростова предупредило водителей и пешеходов, что ближайшие трое суток в Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. Следующие три дня, согласно прогнозу Ростовского гидрометцентра, дончан ожидает гололед, ледяной дождь, мокрый снег и ветер скоростью до 18 метров в секунду.
Автомобилистов призывают отказаться от поездок на личных авто, но если избежать этого нельзя — ростовчан просят проявить осторожность, сохранять безопасную скорость движения, а также не совершать резких маневров.
Пешеходам рекомендуется носить обувь на нескользкой устойчивой и микропористой подошве, при переходе дороги следует строго соблюдать ПДД и ждать полной остановки автомобилей.
Пожилых людей и детей попросили отказаться от пребывания на улице, чтобы не подвергать себя опасности. В экстренных ситуациях дончане могут обратиться за помощью по номеру 112.
Ранее более 160 человек получили травмы во время гололеда в Ростовской области.