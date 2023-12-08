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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Снег с дождем пообещали жителям в Ростовской области на выходных

Снег с дождем пообещали жителям в Ростовской области на выходных

8 декабря 2023, 06:23
Фото: 1MI
Снег с дождем пообещали жителям в Ростовской области на выходных
В пятницу и выходные в Ростове и Ростовской области сохранится зимняя погода с гололедом и снегом, сообщили синоптики.

В эти дни в Ростове ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Также следует быть осторожными из-за возможного гололеда и налипания снега на проводах и ветках.

В ночь на субботу, 8 декабря, температура опустится до -3 градусов, а днем будет держаться в районе +2 градусов. Могут выпасть дождь со снегом.

В воскресенье ночью ожидается еще большее похолодание до -4 градусов, днем сохранятся заморозки.

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Но осадки должны прекратится, однако усилится ветер до 15 метров в секунду.

В понедельник снова начнутся осадки в виде дождя и снега, которые будут продолжаться несколько дней. Дневных заморозков больше не будет, а температура поднимется до +2 градусов.

Ранее в Ростовской области приняли 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления.

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