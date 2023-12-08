Снег с дождем пообещали жителям в Ростовской области на выходных

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В эти дни в Ростове ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Также следует быть осторожными из-за возможного гололеда и налипания снега на проводах и ветках.
В ночь на субботу, 8 декабря, температура опустится до -3 градусов, а днем будет держаться в районе +2 градусов. Могут выпасть дождь со снегом.
В воскресенье ночью ожидается еще большее похолодание до -4 градусов, днем сохранятся заморозки.
Но осадки должны прекратится, однако усилится ветер до 15 метров в секунду.
В понедельник снова начнутся осадки в виде дождя и снега, которые будут продолжаться несколько дней. Дневных заморозков больше не будет, а температура поднимется до +2 градусов.
Ранее в Ростовской области приняли 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления.