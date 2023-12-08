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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

Совет директоров предприятий Железнодорожного района отметил свое 35-летие

Совет директоров предприятий Железнодорожного района отметил свое 35-летие

8 декабря 2023, 10:24
Фото: Администрация Ростова-на-Дону
Совет директоров предприятий и организаций донской столицы на протяжении всех лет своего существования уделяет пристальное внимание различным сферам городской жизни.

Его участники помогают обустраивать и создавать городские музеи, трудоустраивают молодежь, активно решают вопросы социального характера. Как правило, совет объединяет как крупный, так и мелкий бизнес, последние успешно взаимодействуют между собой на благо всего города. Такой механизм, позволяет предпринимателям в прямом диалоге с городскими властями обсуждать ключевые вопросы ведения бизнеса, улучшая деловую среду донской столицы.

Вот и в этот раз, в 35-летие совета директоров Железнодорожного района, кубком главы Администрации города был награжден председатель совета Юрий Каракашян. Во время вручения кубка, глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, подчеркнул, что это награда за вклад в развитие города.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

— Совет директоров — это одна из самых эффективных форм взаимодействия между представителями бизнеса и представителями власти. На сегодняшний день в каждом районе нашего города есть свой Совет директоров, всего их восемь, и есть городской Совет директоров. При подобном постоянном взаимодействии власти и бизнеса, несмотря на непростую ситуацию, мы можем принимать наиболее оптимальные и действенные решения, а ростовские предприятия продолжать стабильную работу. Ведь, в первую очередь, задача администрации — это не только принятие решений, а уверенность в их эффективности, — пояснил Алексей Логвиненко.

Почетный кубок, который получил председатель совета Юрий Каракашян станет переходящей наградой. Из года в год им будут награждать лучшие районные советы нашего города.

Прсиоединились к торжественному мероприятию гости из Донецка и Луганска. Почетным гостем праздника стал глава Донецка ДНР Алексей Кулемзин, который приехал в Ростов, чтобы лично поздравить совет предпринимателей с 35-летием.

Как отметил Алексей Логвиненко, предпринимателей донской столицы и в частности Железнодорожного района Ростова давно связывают с жителями Донбасса крепкие узы сотрудничества и помощи.

Фото: Администрация Ростова-на-Дону

Когда торжественная часть мероприятия подошла к концу, глава администрации города Ростова Алексей Логвиненко добавил, что отношения между нашими городами с каждым годом будут только крепнуть и пожелал всем собравшимся успехов.

— Совету предпринимателей желаю успехов и реализации новых проектов! — сказал Алексей Логвиненко.

Ранее RostovGazeta рассказывала, как в ростовском колледже связи и информатики проходило расширенное заседание городского Совета директоров предприятий и организаций. Основной темой для обсуждения стало трудоустройство молодежи и подготовка востребованных специалистов в самых разных отраслях. На встрече Алексей Логвиненко рассказал об увеличении на 16,5% среднемесячной зарплаты ростовчан за семь месяцев текущего года и поделился своим взглядом на будущее нашей экономики.

— Будущее формируется уже сейчас, благодаря школьному наставничеству и разработанной системе ранней профориентации. Такая работа ведется даже в детских садах. В школах проводится индивидуальная работа с ребятами, желающими работать, в том числе по рабочим специальностям, — сказал Алексей Логвиненко.

#Общество#Ростов-на-Дону
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