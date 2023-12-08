Совет директоров предприятий Железнодорожного района отметил свое 35-летие

— Совет директоров — это одна из самых эффективных форм взаимодействия между представителями бизнеса и представителями власти. На сегодняшний день в каждом районе нашего города есть свой Совет директоров, всего их восемь, и есть городской Совет директоров. При подобном постоянном взаимодействии власти и бизнеса, несмотря на непростую ситуацию, мы можем принимать наиболее оптимальные и действенные решения, а ростовские предприятия продолжать стабильную работу. Ведь, в первую очередь, задача администрации — это не только принятие решений, а уверенность в их эффективности, — пояснил Алексей Логвиненко.