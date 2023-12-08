Стала известна программа дня Ставрополья на международной выставке-форуме «Россия»

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Большое внимание в программе дня Ставрополья уделено патриотизму. На стенде края соберутся 25 героев России из разных регионов, чтобы поговорить об организации патриотического воспитания молодежи Ставрополья. В частности, о военно-патриотической игре «Зарница», традиция проведения которой в Ставропольском крае соблюдается больше 40 лет.
Культурная программа будет состоять из выступлений местных артистов. Концерты будут сопровождаться работой аниматоров. Изобразительное искусство края намерен представить известный ставропольский художник, пишет newstracker.ru.
Не обойдется праздник без участия местного казачества — планируется провести традиционную свадебную церемонию и спектакль-концерт «В гостях у казаков-некрасовцев». В преддверии зимних праздников на дне края выступит казачий Дед Мороз.
Стенд Ставрополья уже успели посетить почти 800 гостей выставки. Они ознакомились с богатой культурой края, а также оценили его туристические возможности и инвестиционные перспективы.
«Рассчитываем, что скоро они приедут к нам в качестве гостей и по-настоящему откроют для себя наш теплый, гостеприимный, щедрый край», — выразил надежду губернатор Владимиров.
Стенд рассказывает о важных для региона проектах: развитии зеленой энергетики и туристического потенциала края. В частности, о солнечной электростанции, которая появилась в 2019 году, и о ветропарках, которые активно создаются сейчас. К 2024 году планируется открыть уже 7-й по счету ветропарк. Создатели стенда не обошли вниманием жемчужину внутреннего туризма — Кавказские Минеральные Воды. За 5 лет реализовано более 100 проектов по ремонту и строительству санаториев. Для тех, кто хочет своими глазами увидеть положительные изменения в жизни Ставрополья, 9 декабря состоится розыгрыш. Лучшие участники викторины на знание края получат шанс стать обладателями путевки в Ессентуки.