Стала известна программа дня Ставрополья на международной выставке-форуме «Россия»

Стенд рассказывает о важных для региона проектах: развитии зеленой энергетики и туристического потенциала края. В частности, о солнечной электростанции, которая появилась в 2019 году, и о ветропарках, которые активно создаются сейчас. К 2024 году планируется открыть уже 7-й по счету ветропарк. Создатели стенда не обошли вниманием жемчужину внутреннего туризма — Кавказские Минеральные Воды. За 5 лет реализовано более 100 проектов по ремонту и строительству санаториев. Для тех, кто хочет своими глазами увидеть положительные изменения в жизни Ставрополья, 9 декабря состоится розыгрыш. Лучшие участники викторины на знание края получат шанс стать обладателями путевки в Ессентуки.