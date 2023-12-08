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Стилист рассказал, какая обувь подойдет для ростовской зимы

Стилист Зарубова рассказал, какая обувь подойдет для зимы в Ростове-на-Дону

8 декабря 2023, 08:56
Фото: Pxhere
Стилист рассказал, какая обувь подойдет для ростовской зимы
Главным критерием при выборе обуви на зиму в Ростове является уровень защиты от влаги, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский стилист Наталья Зарубова.

По мнению стилиста, зимы в Ростовской области влажные. И чтобы ноги оставались в тепле, обувь нужно обязательно выбирать влагостойкую.

«Влагостойкие модели часто выполнены из кожи. Следите за тем, чтобы застежка обуви не была расположена слишком близко к подошве, иначе вся слякоть с улицы окажется у вас в ботинках», — советует эксперт.

Ростовчанкам Наталья Зарубова рекомендует отказаться от повседневной зимней обуви на каблуке.

«Шпильки с высоким голенищем оставляем для походов в театр. На каждый день обувь должна быть на плоском ходу с нескользящей подошвой. Гололед в Ростове бывает каждую зиму», — добавляет стилист.

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Наталья Зарубова уточняет, что каблук на зимней обуви допустим только в том случае, если он не превышает в высоту четырех сантиметров и имеет устойчивую форму.

«Зимнюю обувь лучше выбирать на небольшой платформе. Чем больше толщина подошвы, тем теплее вам в ней будет. Дополнительное утепление мехом или войлоком изнутри — тоже обязательно должно быть», — отмечает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанке Костенко подписчики посоветовали найти себе стилиста.

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