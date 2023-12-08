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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Ученые выяснили, что белок NOX4 в цветной капусте защищает печень от жировой болезни

8 декабря 2023, 06:27
Исследования показали, что белок NOX4, присутствующий в цветной капусте, играет защитную роль в отношении печени и жировой болезни.

В журнале Journal of Clinical Investigation (JCI) упоминается, что уровень этого белка повышается в начальной стадии жировой болезни. Присутствие NOX4 благоприятно влияет на защиту печени, однако со временем его количество снижается, что ослабляет защитные свойства органа.

В результате заболевание продолжает развиваться, и у почти трети пациентов возникает запущенная форма неалкогольного стеатогепатита, способная прогрессировать до рака печени или цирроза, пишет ИА RuNews24.ru.

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