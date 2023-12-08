Ученые выяснили, что белок NOX4 в цветной капусте защищает печень от жировой болезни

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
В журнале Journal of Clinical Investigation (JCI) упоминается, что уровень этого белка повышается в начальной стадии жировой болезни. Присутствие NOX4 благоприятно влияет на защиту печени, однако со временем его количество снижается, что ослабляет защитные свойства органа.
В результате заболевание продолжает развиваться, и у почти трети пациентов возникает запущенная форма неалкогольного стеатогепатита, способная прогрессировать до рака печени или цирроза, пишет ИА RuNews24.ru.