В части Ростовской области ввели карантин по бешенству с 6 декабря

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
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Updated Сегодня, 16:47
В четверг, 7 декабря, на официальном портале правовой информации Ростовской области появилось распоряжение губернатора о введении карантина по бешенству на отдельных территориях Боковского района. Основанием для этого назвали случай бешенства, обнаруженный в зоне места добычи шакала. Теперь в пяти километрах к западу от хутора Маловский в Боковском районе установили карантин. Территорию рядом с эпизоотическим очагом также определили неблагополучным пунктом.
На период карантина в отдельных территориях Ростовской области будут действовать ограничения на оборот продуктов животноводства и корма. Кроме того, запрещено лечение больных и восприимчивых к бешенству животных, посещение карантинной зоны посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных из зоны карантина. Также нельзя охотиться, заготавливать шкуры животных, проводить ярмарки, выставки в неблагополучных территориях, а также ловить диких животных для вывоза в зоопарки.
Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
Ранее карантин ввели в Кашарском районе Ростовской области.