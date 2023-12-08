В части Ростовской области ввели карантин по бешенству с 6 декабря

На период карантина в отдельных территориях Ростовской области будут действовать ограничения на оборот продуктов животноводства и корма. Кроме того, запрещено лечение больных и восприимчивых к бешенству животных, посещение карантинной зоны посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных из зоны карантина. Также нельзя охотиться, заготавливать шкуры животных, проводить ярмарки, выставки в неблагополучных территориях, а также ловить диких животных для вывоза в зоопарки.