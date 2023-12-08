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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

В части Ростовской области ввели карантин по бешенству с 6 декабря

В части Ростовской области ввели карантин по бешенству с 6 декабря

8 декабря 2023, 16:45
Фото: Midjourney
В части Ростовской области ввели карантин по бешенству с 6 декабря
В Боковском районе Ростовской области установили карантин по бешенству по распоряжению губернатора Голубева, информация об этом появилась на портале правовой информации.

В четверг, 7 декабря, на официальном портале правовой информации Ростовской области появилось распоряжение губернатора о введении карантина по бешенству на отдельных территориях Боковского района. Основанием для этого назвали случай бешенства, обнаруженный в зоне места добычи шакала. Теперь в пяти километрах к западу от хутора Маловский в Боковском районе установили карантин. Территорию рядом с эпизоотическим очагом также определили неблагополучным пунктом.

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На период карантина в отдельных территориях Ростовской области будут действовать ограничения на оборот продуктов животноводства и корма. Кроме того, запрещено лечение больных и восприимчивых к бешенству животных, посещение карантинной зоны посторонними, ввоз и вывоз восприимчивых животных из зоны карантина. Также нельзя охотиться, заготавливать шкуры животных, проводить ярмарки, выставки в неблагополучных территориях, а также ловить диких животных для вывоза в зоопарки.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Ранее карантин ввели в Кашарском районе Ростовской области.

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