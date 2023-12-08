В Норильске запустили социально значимые объекты при участии Алексея Чекункова

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Как пишет newizv.ru, в феврале 2021 года между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, городом Норильск и «Норникелем» было заключено четырехстороннее соглашение о реализации комплексных мер по социально-экономическому развитию города до 2024 года. Общий объем финансирования проектов на период с 2021 по 2035 годы составляет 120 миллиардов рублей, из которых 81,3 миллиарда рублей предоставлено «Норникелем».
Министр осмотрел первый дом, построенный по программе реновации в Норильске. В этом доме 90 квартир для специалистов, приглашенных на работу в Норильский дивизион «Норникеля». Также он ознакомился с ходом реализации других жилищных проектов.
Во время поездки Алексей Чекунков посетил новый, современный комплекс для оперативных служб на Надеждинском металлургическом заводе, созданный благодаря крупнейшему экологическому проекту России, речь о так называемой «Серной программе».
Старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин отметил, что Норильск меняется — меняется и компания. «Норникель» улучшает комфорт и доступность не только городской среды, но и рабочих пространств, а также мест отдыха для своих сотрудников.
Что касается городской среды, министр посетил одну из новых теплых остановок и прокатился на современном городском автобусе. В Талнахе Алексей Чекунков открыл ледовую арену «Айсберг» — новый объект для проведения хоккейных матчей и катания на льду был построен по инициативе «Норникеля».
Чекунков отметил, что на этой неделе Правительство России утвердило перечень населенных пунктов в Арктической зоне РФ, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. Ожидаемо Норильск оказался в этом списке. По его словам, радует, что уже несколько лет здесь реализуется один из самых крупных комплексных планов развития города Арктической зоны, который был разработан по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. И сегодня открываются новые объекты для жителей и промышленности. Основой для масштабирования плана и в других арктических регионах могут стать хорошие темпы его реализации.
Комплексный план развития города накануне рабочей поездки министра получил свою цифровую платформу под названием «Норильск-2035», которая дает возможность увидеть общий облик Норильска и все объекты, подлежащие реновации.