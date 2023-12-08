В Норильске запустили социально значимые объекты при участии Алексея Чекункова

Чекунков отметил, что на этой неделе Правительство России утвердило перечень населенных пунктов в Арктической зоне РФ, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов. Ожидаемо Норильск оказался в этом списке. По его словам, радует, что уже несколько лет здесь реализуется один из самых крупных комплексных планов развития города Арктической зоны, который был разработан по поручению председателя правительства Михаила Мишустина. И сегодня открываются новые объекты для жителей и промышленности. Основой для масштабирования плана и в других арктических регионах могут стать хорошие темпы его реализации.