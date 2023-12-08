rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:48

Published Сегодня, 12:48

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

В Ростове мужчина избил подростка палкой по голове

В Ростове мужчина избил подростка палкой по голове

8 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI
В Ростове мужчина избил подростка палкой по голове
В Ростове отец подростка напал на его сверстника с палкой после детской перепалки, об этом сообщили донские СМИ.

В четверг, 7 декабря, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на местную жительницу рассказал, что ее сын стал жертвой нападения со стороны взрослого мужчины.

По словам ростовчанки, ее сын возвращался со школы 5 декабря, когда за ним увязались трое учеников из параллельного класса. Между мальчишками возникла перепалка, и в итоге один из мальчиков пригрозил пострадавшему, что позвонит отцу.

«На остановке на улице Станиславского, один из ребят сказал сыну, что позвонит отцу. У моего, видимо, сработал юношеский максимализм. Он ответил, что готов поговорить с папой того ребенка», — рассказала женщина.

Через некоторое время мужчина действительно пришел вместе с большой палкой, которой без лишних комментариев ударил незнакомого ему мальчика по голове. Он хотел ударить еще раз, но его остановил прохожий. Школьник воспользовался помощью неравнодушного прохожего и постарался сбежать. Ему якобы помогла незнакомая девушка, которая, увидев окровавленного ребенка, вызвала скорую. У восьмиклассника обнаружили сотрясения мозга, мать обратилась в полицию.

Многодетная мать заявила, что ее избили толпой в Ростовской области
Узнать подробнее

По словам ростовчанки, мужчина полностью отрицает свою причастность к травмам ее сына, утверждая, что мальчик сам расшиб голову.

«Сейчас я ищу свидетелей произошедшего. Возможно, конфликт попал на камеру авторегистратора», -добавила женщина.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт поступившего заявления и начало проверки обстоятельств произошедшего.

Если кто-то из ростовчан стал свидетелем нападения мужчины на ребенка днем, 5 декабря, у остановки на улице Станиславского, их просят звонить по номер 8(909)423-54-44.

Ранее дончанка укусила сотрудника полиции, когда тот пытался привлечь ее сына к ответственности за нарушения.

Читайте также:
В Ростовской области ученик кадетского корпуса заявил, что его избил директорСуд арестовал чеченца, избившего администратора компьютерного клуба в Ростове«Я позвоню братьям!»: мать-одиночка из Ростова стала жертвой травли соседей-мигрантов
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Надежда Пустяк#Нападение#МВД#Полиция#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#18+#Проверка#Свидетель#Школьник#Происшествия
Подпишитесь
Дорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому году
Сегодня, 09:08
Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области
Сегодня, 08:55
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Сегодня, 08:23
Выжил в бою, погиб под машиной: в Ростове насмерть сбили раненого на СВО бойца
Сегодня, 07:17
Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области
5 декабря, 10:02
Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей
Сегодня, 07:06