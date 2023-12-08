В Ростове мужчина избил подростка палкой по голове

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В четверг, 7 декабря, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на местную жительницу рассказал, что ее сын стал жертвой нападения со стороны взрослого мужчины.
По словам ростовчанки, ее сын возвращался со школы 5 декабря, когда за ним увязались трое учеников из параллельного класса. Между мальчишками возникла перепалка, и в итоге один из мальчиков пригрозил пострадавшему, что позвонит отцу.
«На остановке на улице Станиславского, один из ребят сказал сыну, что позвонит отцу. У моего, видимо, сработал юношеский максимализм. Он ответил, что готов поговорить с папой того ребенка», — рассказала женщина.
Через некоторое время мужчина действительно пришел вместе с большой палкой, которой без лишних комментариев ударил незнакомого ему мальчика по голове. Он хотел ударить еще раз, но его остановил прохожий. Школьник воспользовался помощью неравнодушного прохожего и постарался сбежать. Ему якобы помогла незнакомая девушка, которая, увидев окровавленного ребенка, вызвала скорую. У восьмиклассника обнаружили сотрясения мозга, мать обратилась в полицию.
По словам ростовчанки, мужчина полностью отрицает свою причастность к травмам ее сына, утверждая, что мальчик сам расшиб голову.
«Сейчас я ищу свидетелей произошедшего. Возможно, конфликт попал на камеру авторегистратора», -добавила женщина.
В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили факт поступившего заявления и начало проверки обстоятельств произошедшего.
Если кто-то из ростовчан стал свидетелем нападения мужчины на ребенка днем, 5 декабря, у остановки на улице Станиславского, их просят звонить по номер 8(909)423-54-44.
Ранее дончанка укусила сотрудника полиции, когда тот пытался привлечь ее сына к ответственности за нарушения.