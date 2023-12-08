В Ростове мужчина избил подростка палкой по голове

Через некоторое время мужчина действительно пришел вместе с большой палкой, которой без лишних комментариев ударил незнакомого ему мальчика по голове. Он хотел ударить еще раз, но его остановил прохожий. Школьник воспользовался помощью неравнодушного прохожего и постарался сбежать. Ему якобы помогла незнакомая девушка, которая, увидев окровавленного ребенка, вызвала скорую. У восьмиклассника обнаружили сотрясения мозга, мать обратилась в полицию.