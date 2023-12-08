В Ростове-на-Дону утвердили схему ливневой канализации города

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Он рассказал, что проблема с ливневками сохраняется в течение нескольких лет, а от местных жителей приходит большое количество жалоб о подтоплениях. Причиной является отсутствие или неудовлетворительная работа ливневок.
Алексей Логвиненко сообщил, что для решения этого вопроса необходимо провести модернизацию всей системы. И теперь разработали схему водоотведения, которой ранее в городе не было.
Сейчас эту схему утвердили, в ней прописаны меры для ликвидации существующей проблемы. Также она поможет развивать систему ливневок в городе.
«Поручил службам подготовить план мероприятий по реализации схемы и привлечения необходимого финансирования», — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Ранее стало известно, что в Ростове сеть ливневой канализации увеличится на 30% к 2036 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.