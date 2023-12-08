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В Ростове-на-Дону утвердили схему ливневой канализации города

В Ростове-на-Дону утвердили схему ливневой канализации города

8 декабря 2023, 05:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону разработали и утвердили схему водоотведения ливневой канализации города, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что проблема с ливневками сохраняется в течение нескольких лет, а от местных жителей приходит большое количество жалоб о подтоплениях. Причиной является отсутствие или неудовлетворительная работа ливневок.

Алексей Логвиненко сообщил, что для решения этого вопроса необходимо провести модернизацию всей системы. И теперь разработали схему водоотведения, которой ранее в городе не было.

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Сейчас эту схему утвердили, в ней прописаны меры для ликвидации существующей проблемы. Также она поможет развивать систему ливневок в городе.

«Поручил службам подготовить план мероприятий по реализации схемы и привлечения необходимого финансирования», — прокомментировал Алексей Логвиненко.

Ранее стало известно, что в Ростове сеть ливневой канализации увеличится на 30% к 2036 году. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Алексей Логвиненко#Ливневки#Последние новости Ростова на сегодня#Финансирование#Городская администрация#Подтопления
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