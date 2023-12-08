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Published Сегодня, 05:38

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Updated Сегодня, 05:45

Фейком оказались объявления о наборе актеров для сериала «Слово пацана» на Дону

В Ростове опровергли фейки о наборе актеров на второй сезон сериала «Слово пацана»

8 декабря 2023, 05:38
Фото: 1MI

Фейком оказались объявления о наборе актеров для сериала «Слово пацана» на Дону

Фейком оказалась распространяемая в Ростовской области информация о поисках актеров для второго сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

Фейковые объявления появились в нескольких регионах, в том числе Ростовской области. В них указана нереалистичная зарплата за актеров массовки — 3,5 тысячи рублей за смену шесть часов. Хотя обычно им платят до 1 тысячи рублей.

Есть вероятность, что распространяют объявления мошенники, которые хотят получить личные данные людей. Они пишут, что второй сезон якобы выйдет весной 2024 года.

Главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков
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«Первый сезон еще полностью не вышел, поэтому говорить о съемках продолжения сериала слишком рано. Любые объявления о кастингах, которые сейчас появляются в соцсетях — фейк», — сообщил Telegram-канал.

Ранее главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков.

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