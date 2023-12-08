В Ростове опровергли фейки о наборе актеров на второй сезон сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
Фейковые объявления появились в нескольких регионах, в том числе Ростовской области. В них указана нереалистичная зарплата за актеров массовки — 3,5 тысячи рублей за смену шесть часов. Хотя обычно им платят до 1 тысячи рублей.
Есть вероятность, что распространяют объявления мошенники, которые хотят получить личные данные людей. Они пишут, что второй сезон якобы выйдет весной 2024 года.
«Первый сезон еще полностью не вышел, поэтому говорить о съемках продолжения сериала слишком рано. Любые объявления о кастингах, которые сейчас появляются в соцсетях — фейк», — сообщил Telegram-канал.
Ранее главу района в Ростовской области осудили за распространение фейков.