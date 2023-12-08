В Ростовской области пострадал 8-летний пассажир слетевшего с трассы автомобиля

Сотрудники ГИБДД Ростовской области обратились к автомобилистам с просьбой ориентироваться на текущую погоду, в том числе действующее предупреждение о гололеде и мокром снеге, способным стать причиной ДТП. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения в соответствие с текущими метеорологическими условиями, а также держать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.