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Posted Сегодня, 17:08

Published Сегодня, 17:08

Modified Сегодня, 17:10

Updated Сегодня, 17:10

Восьмилетний мальчик пострадал в аварии на донской трассе 8 декабря

В Ростовской области пострадал 8-летний пассажир слетевшего с трассы автомобиля

8 декабря 2023, 17:08
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Восьмилетний мальчик пострадал в аварии на донской трассе 8 декабря

Восьмилетний мальчик пострадал в аварии на донской трассе 8 декабря

В Ростовской области Lada Largus перевернулся, слетев с трассы во время непогоды, пострадал маленький мальчик, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД.

В пятницу, 8 декабря, в 15.00 мск на шестом километре автодороги «Чалтырь — Слобода Петрова» произошла авария.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Lada Largus не учел погодные условия, что стало причиной аварии. Транспортное средство вылетело с трассы, после чего автомобиль перевернулся в поле.

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В результате аварии на трассе пострадал восьмилетний мальчик, теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.

Сотрудники ГИБДД Ростовской области обратились к автомобилистам с просьбой ориентироваться на текущую погоду, в том числе действующее предупреждение о гололеде и мокром снеге, способным стать причиной ДТП. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения в соответствие с текущими метеорологическими условиями, а также держать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.

Ранее бывшего инспектора ДПС осудили за вождение в пьяном виде, ставшем причиной гибели его пассажирки.

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