В Ростовской области пострадал 8-летний пассажир слетевшего с трассы автомобиля

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
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Updated Сегодня, 17:10
В пятницу, 8 декабря, в 15.00 мск на шестом километре автодороги «Чалтырь — Слобода Петрова» произошла авария.
По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Lada Largus не учел погодные условия, что стало причиной аварии. Транспортное средство вылетело с трассы, после чего автомобиль перевернулся в поле.
В результате аварии на трассе пострадал восьмилетний мальчик, теперь полиции предстоит установить обстоятельства аварии.
Сотрудники ГИБДД Ростовской области обратились к автомобилистам с просьбой ориентироваться на текущую погоду, в том числе действующее предупреждение о гололеде и мокром снеге, способным стать причиной ДТП. Водителям следует выбирать безопасную скорость движения в соответствие с текущими метеорологическими условиями, а также держать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами.
Ранее бывшего инспектора ДПС осудили за вождение в пьяном виде, ставшем причиной гибели его пассажирки.