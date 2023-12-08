В Ростовской области раскрыли загадку светящегося шара у лодки пропавших рыбаков

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Ростовской области ищут двух рыбаков, пропавших без вести вечером 1 декабря при загадочных обстоятельствах. Один из мужчин сообщил супруге, что они с приятелем уже возвращаются домой, однако оба бесследно исчезли, на реке Дон нашли лишь перевернутую лодку. Тела дончан обнаружены не были.