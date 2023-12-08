В Ростовской области раскрыли загадку светящегося шара у лодки пропавших рыбаков

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Ростовской области ищут двух рыбаков, пропавших без вести вечером 1 декабря при загадочных обстоятельствах. Один из мужчин сообщил супруге, что они с приятелем уже возвращаются домой, однако оба бесследно исчезли, на реке Дон нашли лишь перевернутую лодку. Тела дончан обнаружены не были.
Telegram-канал SHOT рассказал, что правоохранительные органы все еще ведут поиски пропавших мужчин, и хотя новых зацепок не появилось, эксперты нашли объяснение странному шару света, попавшему на записи видеокамер в вечер пропажи рыбаков. По данным авторов канала, светящийся шар оказался ничем иным, как фонарем на моторе лодки.
Кроме того, у авторов канала появилась новая информация от очевидцев. По словам дончан, во время исчезновения мужчин со стороны реки якобы слышались звуки стрельбы, а перевернутая лодка, обнаруженная на реке, вовсе не принадлежала пропавшим Сергею Запорожцеву и Виталию Бузнякову.
Вместе с этим канал объявил, что 4 декабря в реках Сухой и Юле нашли тела других рыбаков, однако неизвестно, есть ли между этими происшествиями какая-либо связь.
Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.