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В Ростовской области раскрыли загадку светящегося шара у лодки пропавших рыбаков

В Ростовской области раскрыли загадку светящегося шара у лодки пропавших рыбаков

8 декабря 2023, 18:15
Фото: 1MI
В Ростовской области раскрыли загадку светящегося шара у лодки пропавших рыбаков
В Ростовской области уже неделю ищут рыбаков, пропавших без вести после встречи с загадочным шаром, подробности рассказал популярный Telegram-канал.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Ростовской области ищут двух рыбаков, пропавших без вести вечером 1 декабря при загадочных обстоятельствах. Один из мужчин сообщил супруге, что они с приятелем уже возвращаются домой, однако оба бесследно исчезли, на реке Дон нашли лишь перевернутую лодку. Тела дончан обнаружены не были.

Telegram-канал SHOT рассказал, что правоохранительные органы все еще ведут поиски пропавших мужчин, и хотя новых зацепок не появилось, эксперты нашли объяснение странному шару света, попавшему на записи видеокамер в вечер пропажи рыбаков. По данным авторов канала, светящийся шар оказался ничем иным, как фонарем на моторе лодки.

В Ростовской области рыбаки пропали без вести после встречи с светящимся шаром
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Кроме того, у авторов канала появилась новая информация от очевидцев. По словам дончан, во время исчезновения мужчин со стороны реки якобы слышались звуки стрельбы, а перевернутая лодка, обнаруженная на реке, вовсе не принадлежала пропавшим Сергею Запорожцеву и Виталию Бузнякову.

Вместе с этим канал объявил, что 4 декабря в реках Сухой и Юле нашли тела других рыбаков, однако неизвестно, есть ли между этими происшествиями какая-либо связь.

Обращаем внимание, что информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

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