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Updated Сегодня, 12:09

В Ростовской области расселят из аварийных домов более 1,2 тысячи дончан

В Ростовской области расселят из аварийных домов более 1,2 тысячи дончан

8 декабря 2023, 12:07
Фото: 1MI
В Ростовской области расселят из аварийных домов более 1,2 тысячи дончан
В Ростовской области планируют расселить 19,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

В пятницу, 8 декабря, стало известно, что до конца 2023 года власти планируют обеспечить переселение 1229 дончан из 19,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Согласно данным Росстата, за 10 месяцев 2023 года в Ростовской области ввели около 2,36 миллиона квадратных метров жилья, из них более 1,47 миллиона относятся к индивидуальному строительству, а 881,9 тысячи «квадратов» — к многоквартирным домам.

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Власти отмечают, что за последние четыре года в Ростовской области переселили 11,2 тысячи дончан из 207,5 тысячи «квадратов» жилья.Власти отмечают, что за последние четыре года в Ростовской области переселили 11,2 тысячи дончан из 207,5 тысячи «квадратов» жилья.
Власти отмечают, что за последние четыре года в Ростовской области переселили 11,2 тысячи дончан из 207,5 тысячи «квадратов» жилья.
Фото: donland.ru

Власти отмечают, что за последние четыре года в Ростовской области переселили 11,2 тысячи дончан из 207,5 тысячи «квадратов» жилья. К настоящему времени по плану переселили около 890 владельцев аварийного жилья.

Ранее власти объявили, что потратят 15 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья в Ростовской области.

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