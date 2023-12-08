В Ростовской области расселят из аварийных домов более 1,2 тысячи дончан

Согласно данным Росстата, за 10 месяцев 2023 года в Ростовской области ввели около 2,36 миллиона квадратных метров жилья, из них более 1,47 миллиона относятся к индивидуальному строительству, а 881,9 тысячи «квадратов» — к многоквартирным домам.