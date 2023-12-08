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Published Сегодня, 15:58

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Updated Сегодня, 16:00

В Ростовской области вырос спрос на строительство частных домов в ипотеку

В Ростовской области вырос спрос на строительство частных домов в ипотеку

8 декабря 2023, 15:58
Фото: 1MI
Показатели, зафиксированные Сбером, указывают на рост этого показателя в регионе в восемь раз.

По словам управляющего Ростовским отделением Сбербанка Руслана Салимова, за десять месяцев с начала года в Ростовской области было выдано 1,4 тысячи кредитов на возведение частных домов.

«Кредитование индивидуального жилищного строительства — один из самых быстрорастущих сегментов на рынке ипотеки. Объем выдачи ипотеки при этом вырос в 10 раз — до 5,4 млрд рублей, — поделился Салимов. — Основным драйвером роста являются льготные программы. Чаще всего ростовчане выбирают „Господдержку-2020“, поскольку в рамках этой программы мы принимаем заявки на строительство домов как с привлечением подрядчика, так и силами самого заёмщика». Примечательно, что строить дом с использованием ипотечных средств можно как с подрядчиком, так и самостоятельно. Более того, благодаря льготным программам созданы более доступные условия для переезда. Помимо «Господдержки», жители области могут воспользоваться программами «Семейная ипотека» и «Ипотека для IT» для строительства дома с подрядчиком. При возведении дома можно также привлечь средства материнского капитала — в качестве первоначального взноса по ипотеке или для погашения текущего кредита».

#Общество
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