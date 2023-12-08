rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Ростовской области за день пострадали 165 человек из-за гололеда

В Ростовской области за один день гололеда пострадали 165 человек

8 декабря 2023, 10:48
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области за день пострадали 165 человек из-за гололеда
В Ростовской области за один деньги из-за скользких дорог и тротуаров различные травмы получили 165 местных жителей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Канал со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что из них 50 гражданам потребовалась скорая помощь, остальные пришли в травмпункты самостоятельно.

Отмечается, что в Ростове потратили 347 тонн противогололедных материалов для посыпки дорог. Кроме того, для уборки улиц выводили большое количество техники.

«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололеда
Узнать подробнее

Но жители региона жаловались в соцсетях на обледеневшие дороги и происходящие из-за этого аварии.

Ранее стилист Зарубова рассказал, какая обувь подойдет для зимы в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
«Дороги не посыпаны»: ростовчане заявили о травмах и жутких ДТП из-за гололедаСпасатель рассказал, как в Ростове не переломать руки и ноги в гололедВ Ростове 80 дворников вышли на борьбу с гололедом
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Медицинская помощь#Скорая помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Зима#Гололед#Дороги#Травмы#Тротуары#Аварии#Обувь#Происшествия
Подпишитесь
Дорожают каждый год: откуда в Ростов привозят мандарины к Новому году
Сегодня, 09:08
Опасные продукты поставляли в школы и детсады в Ростовской области
Сегодня, 08:55
Путин помиловал двух осужденных жителей в Ростовской области
Сегодня, 08:23
Выжил в бою, погиб под машиной: в Ростове насмерть сбили раненого на СВО бойца
Сегодня, 07:17
Социолог Верещагина рассказала, как поднять рождаемость в Ростовской области
5 декабря, 10:02
Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей
Сегодня, 07:06