В Ростовской области за один день гололеда пострадали 165 человек

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Все пострадавшие обратились за медицинской помощью. Канал со ссылкой на региональный Минздрав пишет, что из них 50 гражданам потребовалась скорая помощь, остальные пришли в травмпункты самостоятельно.
Отмечается, что в Ростове потратили 347 тонн противогололедных материалов для посыпки дорог. Кроме того, для уборки улиц выводили большое количество техники.
Но жители региона жаловались в соцсетях на обледеневшие дороги и происходящие из-за этого аварии.
Ранее стилист Зарубова рассказал, какая обувь подойдет для зимы в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.