ВККС объявила конкурс для поиска нового председателя Ростовского облсуда

На днях ВККС опубликовала объявления об открытии вакансий в различных судах десятков регионов России. В коллегии рассказали, что Ростовский областной суд ищет нового председателя взамен ушедшей с должности Елены Золотаревой. Один конкурс уже провели, но всем трем претендентам на пост отказали. Документы на новый конкурс можно подать до 15 января 2024 года.