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Published Сегодня, 14:38

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Updated Сегодня, 14:40

ВККС объявила конкурс для поиска нового председателя Ростовского облсуда

ВККС объявила конкурс для поиска нового председателя Ростовского облсуда

8 декабря 2023, 14:38
Фото: Midjourney
ВККС объявила конкурс для поиска нового председателя Ростовского облсуда
Высшая квалификационная коллегия судей объявили конкурс для поиска преемника председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой, сведения об этом появились на портале коллегии.

На днях ВККС опубликовала объявления об открытии вакансий в различных судах десятков регионов России. В коллегии рассказали, что Ростовский областной суд ищет нового председателя взамен ушедшей с должности Елены Золотаревой. Один конкурс уже провели, но всем трем претендентам на пост отказали. Документы на новый конкурс можно подать до 15 января 2024 года.

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Кроме того, открыты вакантные должности судьи Южного окружного военного суда и зампреда Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда. Претенденты на эти вакансии могут также подать свои заявления до 15 января.

Напомним, вот уже несколько месяцев Ростовский облсуд ищет нового председателя, после того экс-председатель Елена Золотарева стала фигурантом уголовного дела вместе со своими подчиненными.

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