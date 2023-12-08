ВККС объявила конкурс для поиска нового председателя Ростовского облсуда

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
На днях ВККС опубликовала объявления об открытии вакансий в различных судах десятков регионов России. В коллегии рассказали, что Ростовский областной суд ищет нового председателя взамен ушедшей с должности Елены Золотаревой. Один конкурс уже провели, но всем трем претендентам на пост отказали. Документы на новый конкурс можно подать до 15 января 2024 года.
Кроме того, открыты вакантные должности судьи Южного окружного военного суда и зампреда Ростовского-на-Дону гарнизонного военного суда. Претенденты на эти вакансии могут также подать свои заявления до 15 января.
Напомним, вот уже несколько месяцев Ростовский облсуд ищет нового председателя, после того экс-председатель Елена Золотарева стала фигурантом уголовного дела вместе со своими подчиненными.