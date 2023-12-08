ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Стало известно, что показатель одобрения деятельности главы государства с 27 ноября по 3 декабря текущего года достиг отметки в 75,8% (+0,6 процентного пункта за семь дней). Как сообщает tass.ru, показатели положительной оценки работы премьер-министра и российского правительства за минувшую неделю равнялись 53,3% (+1,0 процентного пункта за неделю) и 51,4% (+1,7 процентного пункта за неделю) соответственно.
На прямой вопрос о доверии президенту положительно проголосовали 78,5% опрошенных граждан, председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину — 61,9%, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову — 31,5%, лидеру фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергею Миронову — 27,9% респондентов, председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 18,3%, руководителю фракции «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,4%.
Помимо этого, были обнародованы показатели спонтанного рейтинга доверия отечественным политикам, в котором уровень доверия к действующему президенту равняется на данный момент 37,3%. На второй строчке этого списка, согласно статистике социологических исследований ноября этого года, располагается Михаил Мишустин с показателем 16,6%, далее — Сергей Лавров с 15,4%.
По итогам прошедшей недели ВЦИОМ выяснил, что уровень поддержки партии «Единая Россия» достиг 39,8%, КПРФ — 10,4%, ЛДПР — 9,2%, «Новые люди» — 5,0% и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 4,3%.