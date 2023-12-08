ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян

Стало известно, что показатель одобрения деятельности главы государства с 27 ноября по 3 декабря текущего года достиг отметки в 75,8% (+0,6 процентного пункта за семь дней). Как сообщает tass.ru, показатели положительной оценки работы премьер-министра и российского правительства за минувшую неделю равнялись 53,3% (+1,0 процентного пункта за неделю) и 51,4% (+1,7 процентного пункта за неделю) соответственно.