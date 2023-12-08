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Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Выгодные новости от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Выгодные новости от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

8 декабря 2023, 15:10
Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8K343y
Теперь покупка квартиры в жилом комплексе «Западные Аллеи» стала еще более доступной благодаря особым условиям ипотеки! Мы рады сообщить, что ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предоставляет возможность приобрести жилье по ставке всего 2%, без удорожаний!

Воспользовавшись этой возможностью, вы сможете покупать свою мечту — идеальную квартиру в уютном и современном жилом квартале «Западные Аллеи», не переживая о высоких процентных ставках и удорожании займа!

ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предлагает Вам полную внутреннюю инфраструктуру — все в шаговой доступности!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

На территории комплекса расположены два собственных детских сада, новая современная школа, а на первых этажах находятся магазины, аптеки, офисы.

Комфортная среда помогает структурировать весь жилой квартал, влияет на качество жизни и всегда притягивает к себе больше людей!

Обратитесь к нам уже сейчас и воплотите свои мечты в реальность!

Звоните по тел: 8 (863) 204-04-60, менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором!

Видео: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Также, в декабре при покупке квартиры от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» Вы сможете получить кладовку в ПОДАРОК!

Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Обратитесь в отдел продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» по тел: 204-04-60, чтобы узнать все подробности акции и забронировать квартиру!

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Подробности о проекте на сайте.

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