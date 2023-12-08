Выгодные новости от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Воспользовавшись этой возможностью, вы сможете покупать свою мечту — идеальную квартиру в уютном и современном жилом квартале «Западные Аллеи», не переживая о высоких процентных ставках и удорожании займа!
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предлагает Вам полную внутреннюю инфраструктуру — все в шаговой доступности!
На территории комплекса расположены два собственных детских сада, новая современная школа, а на первых этажах находятся магазины, аптеки, офисы.
Комфортная среда помогает структурировать весь жилой квартал, влияет на качество жизни и всегда притягивает к себе больше людей!
Обратитесь к нам уже сейчас и воплотите свои мечты в реальность!
Звоните по тел: 8 (863) 204-04-60, менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором!
Также, в декабре при покупке квартиры от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» Вы сможете получить кладовку в ПОДАРОК!