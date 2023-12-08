Выгодные новости от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Теперь покупка квартиры в жилом комплексе «Западные Аллеи» стала еще более доступной благодаря особым условиям ипотеки! Мы рады сообщить, что ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предоставляет возможность приобрести жилье по ставке всего 2%, без удорожаний!

Воспользовавшись этой возможностью, вы сможете покупать свою мечту — идеальную квартиру в уютном и современном жилом квартале «Западные Аллеи», не переживая о высоких процентных ставках и удорожании займа! ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» предлагает Вам полную внутреннюю инфраструктуру — все в шаговой доступности! Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» На территории комплекса расположены два собственных детских сада, новая современная школа, а на первых этажах находятся магазины, аптеки, офисы. Комфортная среда помогает структурировать весь жилой квартал, влияет на качество жизни и всегда притягивает к себе больше людей! Обратитесь к нам уже сейчас и воплотите свои мечты в реальность! Звоните по тел: 8 (863) 204-04-60, менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут с выбором! Видео: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» Также, в декабре при покупке квартиры от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» Вы сможете получить кладовку в ПОДАРОК! Фото: ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» Обратитесь в отдел продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» по тел: 204-04-60, чтобы узнать все подробности акции и забронировать квартиру! —————— ВКонтакте Телеграм Подробности о проекте на сайте.