Выжил в бою, погиб под машиной: в Ростове насмерть сбили раненого на СВО бойца

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Издание V1 написало, что Волков получил ранение в спецоперации, после чего проходил курс лечения. Говорится, что он на СВО он попал практически сразу после свадьбы.
«Он лечился в госпитале Ростова и готовился к выписке. И там он вышел на улицу, переходил дорогу и его насмерть сбила машина», — пишет издание. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.
После этого администрация в начала декабря сообщила, что прощание с бойцом пройдет в храме Архангела Михаила. А похороны были намечены на сельском кладбище села Подкуйково.
Ранее бывшего инспектора ДПС осудили на 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Таганроге.