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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:20

В Ростове водитель насмерть сбил раненого на СВО бойца

Выжил в бою, погиб под машиной: в Ростове насмерть сбили раненого на СВО бойца

8 декабря 2023, 07:17
Фото: Midjourney
В Ростове водитель насмерть сбил раненого на СВО бойца

В Ростове-на-Дону водитель насмерть сбил раненого на СВО бойца

В Волгоградской области простились с участником спецоперации Сергеем Волковым, сообщает в Telegram администрация Руднянского района.
Сюжет
СВО

Издание V1 написало, что Волков получил ранение в спецоперации, после чего проходил курс лечения. Говорится, что он на СВО он попал практически сразу после свадьбы.

«Он лечился в госпитале Ростова и готовился к выписке. И там он вышел на улицу, переходил дорогу и его насмерть сбила машина», — пишет издание. Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется.

Бывший инспектор ДПС осужден на 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Таганроге
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Издание V1 написало, что Волков получил ранение в спецоперации, после чего проходил курс лечения. Издание V1 написало, что Волков получил ранение в спецоперации, после чего проходил курс лечения.
Издание V1 написало, что Волков получил ранение в спецоперации, после чего проходил курс лечения.
Фото: t.me/moya_rudnya

После этого администрация в начала декабря сообщила, что прощание с бойцом пройдет в храме Архангела Михаила. А похороны были намечены на сельском кладбище села Подкуйково.

Ранее бывшего инспектора ДПС осудили на 8,5 лет колонии за смертельное ДТП в Таганроге.

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