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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

«Зачет — незачет?»: эксперт рассказал, для чего в школах Ростова введут уроки труда

«Зачет — незачет?»: эксперт рассказал, для чего в школах Ростова вернут уроки труда

8 декабря 2023, 11:22
Фото: Pxhere
«Зачет — незачет?»: эксперт рассказал, для чего в школах Ростова введут уроки труда

В Профсоюзе образования рассказали, для чего в школах Ростова вернут уроки труда

Вопрос нехватки рабочих профессий сегодня ощущается в Ростове. Уроки труда в школах позволят не только приобщить школьников к трудовой деятельности, но и воспитают уважение к тому, что сделано своими руками, сообщил RostovGazeta председатель Ростовского профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Напомним, что с нового учебного года в школах Ростова станут обязательными уроки труда. Этот законопроект прошел три чтения в Госдуме. Положения об уроках труда обсудили в рамках закона на другую тему — о запрете использования на уроках мобильных телефонов.

«Труд сегодня, к сожалению, обесценивается. Новый закон о введении в школах уроков труда призван исправить ситуацию. Приобщать детей к труду надо с самого раннего возраста. И когда школьники начнут делать что-то собственными руками, они научатся ценить труд», — отмечает Владимир Гайворонский.

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Собеседник делится мнением, что выставлять оценки на уроках труда не считает целесообразным.

«Я склоняюсь к мнению, что уроки труда должны оцениваться по двум критериям — зачет или незачет. Ведь в данном случае будут оцениваться не знания учеников, а их прилежность к трудовому воспитанию», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, как обеспечивается охрана в ростовских школах.

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