«Зачет — незачет?»: эксперт рассказал, для чего в школах Ростова вернут уроки труда

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Напомним, что с нового учебного года в школах Ростова станут обязательными уроки труда. Этот законопроект прошел три чтения в Госдуме. Положения об уроках труда обсудили в рамках закона на другую тему — о запрете использования на уроках мобильных телефонов.
«Труд сегодня, к сожалению, обесценивается. Новый закон о введении в школах уроков труда призван исправить ситуацию. Приобщать детей к труду надо с самого раннего возраста. И когда школьники начнут делать что-то собственными руками, они научатся ценить труд», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник делится мнением, что выставлять оценки на уроках труда не считает целесообразным.
«Я склоняюсь к мнению, что уроки труда должны оцениваться по двум критериям — зачет или незачет. Ведь в данном случае будут оцениваться не знания учеников, а их прилежность к трудовому воспитанию», — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, как обеспечивается охрана в ростовских школах.