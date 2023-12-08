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Posted 8 декабря 2023, 07:06

Published 8 декабря 2023, 07:06

Modified 8 декабря 2023, 07:08

Updated 8 декабря 2023, 07:08

Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тыс рублей

Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей

8 декабря 2023, 07:06
Фото: 1MI. Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тыс рублей

В Ростовской области предприятия ищут рабочих с зарплатой 330 тысяч рублей

В Ростовской области разместили вакансию оператора станков с зарплатой 328 тысяч рублей, говорится в одном из тематических сервисов.

Будущему сотруднику предстоит выполнять несколько обязанностей, в том числе управлять процессом обработки деталей, контролировать работу станкa, корректировать управляющие программы. Для трудоустройства необходимы третий разряд и опыт работы от года.

Однако придется работать вахтой, сотруднику предоставят место в общежитии, спецодежду и ежедневные авансы в размере двух тысяч рублей. Кроме того, работодатель компенсирует стоимость проезда.

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Что касается графика, то предстоит работать шесть дней в неделю.

Ранее в Ростове назвали топ-5 профессий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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