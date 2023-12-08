Жителям в Ростовской области предложили зарплату 328 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Будущему сотруднику предстоит выполнять несколько обязанностей, в том числе управлять процессом обработки деталей, контролировать работу станкa, корректировать управляющие программы. Для трудоустройства необходимы третий разряд и опыт работы от года.
Однако придется работать вахтой, сотруднику предоставят место в общежитии, спецодежду и ежедневные авансы в размере двух тысяч рублей. Кроме того, работодатель компенсирует стоимость проезда.
Что касается графика, то предстоит работать шесть дней в неделю.
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