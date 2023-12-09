Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В пятницу, 8 декабря, производитель умных онлайн-касс «Эвотор» представил результаты анализа данных с более чем одного миллиона терминалов, благодаря этому удалось рассчитать стоимость новогоднего стола по наиболее популярным среди покупателей товарам.
Так средняя стоимость новогоднего стола в России составила 5115 рублей, что на 12% больше показателей 2022 года. За эти средства россияне могут купить к новогоднему столу по килограмму мандаринов, бананов и яблок, 1,5 килограмма картофеля, 500 граммов свеклы, 300 граммов маринованных огурцов, банку горошка, 300-граммовую банку пресерва сельди, банку шпрот, килограмм свиных ножек, полкило куриного филе, 200 граммов крабовых палочек, столько же сырокопченой колбасы, десяток яиц, 200 граммов сыра, 800 граммов майонеза, 170 граммов хрена, буханку ржаного хлеба с батоном, килограммовый торт и 500 граммов шоколадных конфет.
Из напитков для дончан в эту сумму включили один литр сладкой газированной воды, шампанское/игристое вино за 600 рублей, одну бутылку водки за 547 рублей и одну бутылку красного вина за 518 рублей.
При этом аналитики сообщают, что за год сильнее всего выросли цены на свеклу (+39%), куриное филе (+35%) и куриные яйца (+34%).
Ранее цены на яйца в Ростовской области поднялись более чем на 60%.