Аналитики рассчитали стоимость новогоднего стола в Ростовской области

Так средняя стоимость новогоднего стола в России составила 5115 рублей, что на 12% больше показателей 2022 года. За эти средства россияне могут купить к новогоднему столу по килограмму мандаринов, бананов и яблок, 1,5 килограмма картофеля, 500 граммов свеклы, 300 граммов маринованных огурцов, банку горошка, 300-граммовую банку пресерва сельди, банку шпрот, килограмм свиных ножек, полкило куриного филе, 200 граммов крабовых палочек, столько же сырокопченой колбасы, десяток яиц, 200 граммов сыра, 800 граммов майонеза, 170 граммов хрена, буханку ржаного хлеба с батоном, килограммовый торт и 500 граммов шоколадных конфет.