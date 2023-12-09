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Published Сегодня, 17:20

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Updated Сегодня, 17:25

В Ростове ДТП с горящим авто стало причиной заторов на Северном обходе

На Северном обходе Ростова после ДТП загорелся автомобиль

9 декабря 2023, 17:20
Фото: 1MI
В Ростове ДТП с горящим авто стало причиной заторов на Северном обходе

В Ростове ДТП с горящим авто стало причиной заторов на Северном обходе

В Ростове на Северном обходе возникли пробки из-за серьезного ДТП с участием автомобиля, видео появилось в местном Telegram-канале.

В субботу, 9 декабря, в сервисе «Яндекс. Карты» появилась информация о ДТП на Северном обходе Ростова. Из-за аварии на участке протяженностью 12,7 километра от Щепкинского шоссе до трассы 60К-9 образовались заторы.

Участок Северного обхода, где произошло ДТПУчасток Северного обхода, где произошло ДТП
Участок Северного обхода, где произошло ДТП
Фото: Яндекс Карты

Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео от очевидцев, на котором якобы видно, что на Северном обходе горит автомобиль. По словам ростовчан, после столкновения легковой автомобиль загорелся, о водителе и пассажирах пока ничего неизвестно.

Видео: Видео: Telegram-канал «Это Ростов» / 1MI

Журналисты запросили информацию в МЧС, чтобы выяснить обстоятельства пожара, однако комментария пока не поступило. Данные уточняются.

«Только что проезжал, уже потушили, машина выгорела полностью», — сообщил один из комментаторов.

Дополнение от МЧС: Сообщение о возгорании поступило в 18.28 мск. К работам по ликвидации огня привлекли одну единицу спецтехники и четверо пожарных.

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Ранее в Ростове на ходу загорелся автомобиль.

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