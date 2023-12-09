На Северном обходе Ростова после ДТП загорелся автомобиль

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
В субботу, 9 декабря, в сервисе «Яндекс. Карты» появилась информация о ДТП на Северном обходе Ростова. Из-за аварии на участке протяженностью 12,7 километра от Щепкинского шоссе до трассы 60К-9 образовались заторы.
Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео от очевидцев, на котором якобы видно, что на Северном обходе горит автомобиль. По словам ростовчан, после столкновения легковой автомобиль загорелся, о водителе и пассажирах пока ничего неизвестно.
Журналисты запросили информацию в МЧС, чтобы выяснить обстоятельства пожара, однако комментария пока не поступило. Данные уточняются.
«Только что проезжал, уже потушили, машина выгорела полностью», — сообщил один из комментаторов.
Дополнение от МЧС: Сообщение о возгорании поступило в 18.28 мск. К работам по ликвидации огня привлекли одну единицу спецтехники и четверо пожарных.