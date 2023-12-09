На Северном обходе Ростова после ДТП загорелся автомобиль

Telegram-канал «Это Ростов» опубликовал видео от очевидцев, на котором якобы видно, что на Северном обходе горит автомобиль. По словам ростовчан, после столкновения легковой автомобиль загорелся, о водителе и пассажирах пока ничего неизвестно.