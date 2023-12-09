Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
По предварительной информации, поезд Ростов — Кисловодск сбил 31-летнего мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм, его личность удалось установить.
«Причиной трагедии стало нарушение правил безопаности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Местным жителям напомнили, что за одну секунду состав может преодолеть 20 метров, а его путь торможения в среднем составляет 1 километр. Следует снять наушники и перестать использовать телефоны и гаджеты при переходе путей.
Ранее в Ростовской области поезд насмерть сбил мать двоих детей.