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Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

Поезд насмерть сбил мужчину в Ростовской области

9 декабря 2023, 06:37
Фото: 1MI
В Ростовской области под колесами поезда погиб мужчина, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

По предварительной информации, поезд Ростов — Кисловодск сбил 31-летнего мужчину. Пострадавший скончался от полученных травм, его личность удалось установить.

«Причиной трагедии стало нарушение правил безопаности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства», — сказано в сообщении.

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Местным жителям напомнили, что за одну секунду состав может преодолеть 20 метров, а его путь торможения в среднем составляет 1 километр. Следует снять наушники и перестать использовать телефоны и гаджеты при переходе путей.

Ранее в Ростовской области поезд насмерть сбил мать двоих детей.

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