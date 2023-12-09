Последняя игра года закончилась для ФК «Ростов» ничьей

«Такой футбол нам не нужен. Стоя матчи не выигрывают. Как будто гири к ногам привязаны были», «Ужасная игра. Просто ноль», «Играли две унылые команды. Уснуть можно было. Но „Ростов“ спал крепче и играл более уныло. Ну как-то так. Всех с ничьей», — с сожалением прокомментировали увиденное болельщики, припомнив игрокам и поражение в матче с ЦСКА.