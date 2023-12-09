Последняя игра года закончилась для ФК «Ростов» ничьей

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
В субботу, 9 декабря, ФК «Ростов» принял участие в последнем для себя матче 2023 года. «Ростовчане» встретились с футбольным клубом «Ахмат» на стадионе в Грозном, за два тайма команды не смогли забить друг другу ни одного гола, чем расстроили болельщиков с обеих сторон.
Представители ФК «Ростов» поблагодарили болельщиков за поддержку и пообещали, что игроки вернуться на поле будущей весной.
«Такой футбол нам не нужен. Стоя матчи не выигрывают. Как будто гири к ногам привязаны были», «Ужасная игра. Просто ноль», «Играли две унылые команды. Уснуть можно было. Но „Ростов“ спал крепче и играл более уныло. Ну как-то так. Всех с ничьей», — с сожалением прокомментировали увиденное болельщики, припомнив игрокам и поражение в матче с ЦСКА.
«Набраться моральных сил в отпуске, отдохнуть всей команде и потом снова на штурм турнирной таблицы», — пожелали игрокам их преданные фанаты.