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Published Сегодня, 16:20

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Updated Сегодня, 16:23

Последняя игра года закончилась для ФК «Ростов» ничьей

Последняя игра года закончилась для ФК «Ростов» ничьей

9 декабря 2023, 16:20
Фото: 1MI
Последняя игра года закончилась для ФК «Ростов» ничьей

ФК «Ростов» закончил матч с «Ахматом» со счетом 0:0

Матч в Грозном с футбольным клубом «Ахмат» закончился для ФК «Ростов» ничьей, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В субботу, 9 декабря, ФК «Ростов» принял участие в последнем для себя матче 2023 года. «Ростовчане» встретились с футбольным клубом «Ахмат» на стадионе в Грозном, за два тайма команды не смогли забить друг другу ни одного гола, чем расстроили болельщиков с обеих сторон.

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Представители ФК «Ростов» поблагодарили болельщиков за поддержку и пообещали, что игроки вернуться на поле будущей весной.

«Такой футбол нам не нужен. Стоя матчи не выигрывают. Как будто гири к ногам привязаны были», «Ужасная игра. Просто ноль», «Играли две унылые команды. Уснуть можно было. Но „Ростов“ спал крепче и играл более уныло. Ну как-то так. Всех с ничьей», — с сожалением прокомментировали увиденное болельщики, припомнив игрокам и поражение в матче с ЦСКА.

«Набраться моральных сил в отпуске, отдохнуть всей команде и потом снова на штурм турнирной таблицы», — пожелали игрокам их преданные фанаты.

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