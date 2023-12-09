Поставщик питания в школу №7 Волгодонска отрицает причастность к массовым отравлениям

Уже в субботу, 9 декабря, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на поставщика питания в школу №7 объявил, что компания отрицает свою причастность к массовым отравлениям детей, По словам поставщика «Фабрика кухни», всему виной якобы нарушение санитарных норм в образовательной организации, но никак не качество их продукции. Свою позицию предприятие организации общественного питания аргументирует тем, что они обслуживают более 10 различных организаций, и нигде на качество их работы не жаловались.