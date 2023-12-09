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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Поставщик питания в школу №7 Волгодонска отрицает причастность к массовым отравлениям

Поставщик питания в школу №7 Волгодонска отрицает причастность к массовым отравлениям

9 декабря 2023, 13:17
Фото: 1MI
Поставщик питания в школу №7 Волгодонска отрицает причастность к массовым отравлениям

В Волгодонске причиной отравления школьников назвали нарушение санитарных норм

В Ростовской области возможной причиной отравления детей в школе №7 Волгодонска назвали нарушения санитарных норм, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, накануне стало известно, что более 40 учеников школы №7 в Волгодонске стали жертвами массового отравления, 12 детей пришлось госпитализировать. В Роспотребнадзоре региона сообщили, что в школе начали проверку и взяли пробы продуктов, воды и средств для дезинфекции помещений, чтобы установить источник недомогания учащихся. Предварительно, у учеников якобы выявили кишечную палочку.

Массовое отравление учеников школы в Волгодонске: рассказываем, что случилось
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Уже в субботу, 9 декабря, Telegram-канал Don_Mash со ссылкой на поставщика питания в школу №7 объявил, что компания отрицает свою причастность к массовым отравлениям детей, По словам поставщика «Фабрика кухни», всему виной якобы нарушение санитарных норм в образовательной организации, но никак не качество их продукции. Свою позицию предприятие организации общественного питания аргументирует тем, что они обслуживают более 10 различных организаций, и нигде на качество их работы не жаловались.

Обращаем внимание, что официально эта информация пока не получила подтверждения, данные уточняются.

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