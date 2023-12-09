Президент Путин наградил двух жителей Ростовской области Звездой Героя России

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
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Updated Сегодня, 17:52
В субботу, 9 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в День героев Отечества президент России Владимир Путин наградил двух дончан за мужество, проявленное во время службы.
Звезду героя РФ вручили гвардии полковнику Андрею Шелесту и старшему сержанту Александру Михайлову. Оба мужчины были отмечены наградой за выполнение боевых задач в ходе несения службы.
Губернатор Голубев выразил благодарность бойцам за их службу, его поддержали и дончане, которые отметили заслуги земляков по защите региона.
Ранее губернатор Голубев заявил, что дончане поддержат решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах.