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Президент Путин наградил двух жителей Ростовской области Звездой Героя России

Президент Путин наградил двух жителей Ростовской области Звездой Героя России

9 декабря 2023, 17:47
Фото: Midjourney
Президент Путин наградил двух жителей Ростовской области Звездой Героя России
Двое военнослужащих из Ростовской области получили Звезду Героя России за мужество и выполнение боевых задач, об этом рассказал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В субботу, 9 декабря, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что в День героев Отечества президент России Владимир Путин наградил двух дончан за мужество, проявленное во время службы.

Звезду героя РФ вручили гвардии полковнику Андрею Шелесту и старшему сержанту Александру Михайлову. Оба мужчины были отмечены наградой за выполнение боевых задач в ходе несения службы.

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Губернатор Голубев выразил благодарность бойцам за их службу, его поддержали и дончане, которые отметили заслуги земляков по защите региона.

Ранее губернатор Голубев заявил, что дончане поддержат решение Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах.

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