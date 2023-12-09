Ростов-на-Дону останется без телевидения с 11 декабря

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:35
Ограничения в городе будут действовать с 11 по 13 декабря в период с 09.00 мск до 17.00. Причиной являются плановые работы, из-за которых придется обесточить оборудование, предназначенное для передачи сигнала.
Ростовчан предупредили, что они столкнутся с кратковременными перерывами трансляции. Однако, если испортится погода, то эти работы могут отменить.
«Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — говорится в публикации.
Ранее мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора. Материал на эту тему читайте по ссылке.