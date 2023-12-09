rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Ростов-на-Дону останется без телевидения с 11 декабря

Ростов-на-Дону останется без телевидения с 11 декабря

9 декабря 2023, 05:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону с понедельника могут отключить телерадиосигнал, предупредили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Ограничения в городе будут действовать с 11 по 13 декабря в период с 09.00 мск до 17.00. Причиной являются плановые работы, из-за которых придется обесточить оборудование, предназначенное для передачи сигнала.

Ростовчан предупредили, что они столкнутся с кратковременными перерывами трансляции. Однако, если испортится погода, то эти работы могут отменить.

Мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора
Узнать подробнее

«Все отключения трансляции согласованы с вещателями», — говорится в публикации.

Ранее мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора«Телевизор — не моя история»: как менеджер из Ростова вышла в полуфинал «Мисс Офис»На Дону до 16 марта не будут работать телевизоры, пока в Ростове кастрируют котов
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Отключение#Телевидение
Подпишитесь
Ростовскую область сковало льдом, а в Волгодонске считают жертв массового отравления
Вчера, 14:37
Депутат Оськина рассказала, почему школьники отравились в Волгодонске
Вчера, 14:20
«Питание в школах — помои»: в Сети обсуждают отравление 43 детей в Волгодонске
Вчера, 14:17
«Ребятам не завидую»: альпинисты в Ростове моют окна, несмотря на ледяной дождь
Вчера, 14:00
Губернатор Голубев заявил, что все жители Ростовской области поддержат Путина
Вчера, 16:12
Выгодные новости от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Вчера, 15:10