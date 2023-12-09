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Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и штормовым ветром

Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и штормовым ветром

9 декабря 2023, 18:16
Фото: 1MI
Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и штормовым ветром
В Ростовской области 10 декабря ударят заморозки до -10 градусов, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 10 декабря, в Ростовской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, на юге возможны дожди с гололедом.

В течение дня в регионе будет дуть сильный ветер скоростью до 11 метров в секунду, его порывы могут достичь скорости 17 метров в секунду. В воскресенье температура воздуха может колебаться от четырех градусов мороза до +1 градуса, однако на севере и востоке ожидается от -5 до -10 градусов.

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Дончан призывают быть осторожными во время непогоды и избегать прогулок во время гололедицы и сильного ветра.

Ранее стало известно, на сколько задержится в Ростовской области гололед со штормовым ветром.

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