Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и штормовым ветром

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 10 декабря, в Ростовской области ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде снега и мокрого снега, на юге возможны дожди с гололедом.
В течение дня в регионе будет дуть сильный ветер скоростью до 11 метров в секунду, его порывы могут достичь скорости 17 метров в секунду. В воскресенье температура воздуха может колебаться от четырех градусов мороза до +1 градуса, однако на севере и востоке ожидается от -5 до -10 градусов.
Дончан призывают быть осторожными во время непогоды и избегать прогулок во время гололедицы и сильного ветра.
Ранее стало известно, на сколько задержится в Ростовской области гололед со штормовым ветром.