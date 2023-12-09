Ростовскую область накроет 10-градусными морозами и штормовым ветром

В течение дня в регионе будет дуть сильный ветер скоростью до 11 метров в секунду, его порывы могут достичь скорости 17 метров в секунду. В воскресенье температура воздуха может колебаться от четырех градусов мороза до +1 градуса, однако на севере и востоке ожидается от -5 до -10 градусов.