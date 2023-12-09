«Синара» построит трамвайную линию к «Новому Ростову». Показываем на карте

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Updated Сегодня, 16:54
В пятницу, 8 декабря, администрация опубликовала постановление с разрешением ООО «СИНАРА — Городские транспортные решения Ростов-на-Дону» подготовить документы для планировки и межевания земли для строительства трамвайной линии к «Новому Ростову». Трамвайную линию планируют проложить от улицы Ручейной к «старому» аэропорту Ростова-на-Дону, расположенному между улицей Берберовской и проспектом Шолохова.
Участок планировки составит 50,13 гектара, начнется на улице Ручейной и закончится в районе Аксайского проспекта, 2. На подготовку проекта дают один год, информационные материалы исполнителю обещают передать в течение 20 рабочих дней.