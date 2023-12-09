«Синара» построит трамвайную линию к «Новому Ростову». Показываем на карте

В пятницу, 8 декабря, администрация опубликовала постановление с разрешением ООО «СИНАРА — Городские транспортные решения Ростов-на-Дону» подготовить документы для планировки и межевания земли для строительства трамвайной линии к «Новому Ростову». Трамвайную линию планируют проложить от улицы Ручейной к «старому» аэропорту Ростова-на-Дону, расположенному между улицей Берберовской и проспектом Шолохова.