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Найдено самое бюджетное жилье в Ростове-на-Дону в декабре 2023 года

Стала известна стоимость самого дешевого жилья в Ростове

9 декабря 2023, 07:27
Фото: 1MI

Найдено самое бюджетное жилье в Ростове-на-Дону в декабре 2023 года

В Ростове-на-Дону стоимость самого дешевого жилья составляет 690 тысяч рублей, говорится в одном из сервисов по продаже недвижимости.

За эти деньги покупателям предлагают трехкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров. Она расположена в двухэтажном доме в переулке Лизы Чайкиной.

«Продается весь второй этаж, но требуется капитальный ремонт. На первом этаже проживает доброжелательная семья», — говорится в объявлении.

Жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами
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Владелец написал, что пытается срочно продать жилье. Сам дом деревянный и был построен в 1970 году.

О причинах продажи информации нет.

Ранее жительница Ростова сняла квартиру с 306 летучими мышами. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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