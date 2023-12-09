Стала известна стоимость самого дешевого жилья в Ростове

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
За эти деньги покупателям предлагают трехкомнатную квартиру площадью 65 квадратных метров. Она расположена в двухэтажном доме в переулке Лизы Чайкиной.
«Продается весь второй этаж, но требуется капитальный ремонт. На первом этаже проживает доброжелательная семья», — говорится в объявлении.
Владелец написал, что пытается срочно продать жилье. Сам дом деревянный и был построен в 1970 году.
О причинах продажи информации нет.
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