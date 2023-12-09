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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Стало известно, когда начнется сезон дождей и снегопадов в Ростове

Стало известно, когда начнется сезон дождей и снегопадов в Ростове

9 декабря 2023, 04:57
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидается дождливая погода и может выпасть снег, сообщили синоптики.

На выходных будет облачная погода, а воздух прогреется до +1 градуса. Порывы ветра достигнут 6 метров в секунду.

В понедельник, 11 декабря, ожидается дождь со снегом, сильный ветер должен сохраниться. Такая погода будет сохраняться до четверга, а средняя температура составит +2 градуса.

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Согласно прогнозам, в пятницу останутся только дожди, а столбики термометров поднимутся до +5 градусов. В ночное время может похолодать до -2 градусов.

Ранее в Ростовской области приняли 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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