Стало известно, когда начнется сезон дождей и снегопадов в Ростове

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
На выходных будет облачная погода, а воздух прогреется до +1 градуса. Порывы ветра достигнут 6 метров в секунду.
В понедельник, 11 декабря, ожидается дождь со снегом, сильный ветер должен сохраниться. Такая погода будет сохраняться до четверга, а средняя температура составит +2 градуса.
Согласно прогнозам, в пятницу останутся только дожди, а столбики термометров поднимутся до +5 градусов. В ночное время может похолодать до -2 градусов.
Ранее в Ростовской области приняли 750 заявлений на помощь пострадавшим от подтопления. Материал на эту тему читайте по ссылке.