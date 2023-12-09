Стало известно, когда прекратится снегопад в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Снегопад начнется в воскресенье, 10 декабря, а температура составит -1 градус. Скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.
В понедельник и вторник местным жителям обещают снег с дождем, а воздух прогреется до +1 градуса. Осадки в эти периоды будут и в ночное время.
Снег выпадет в регионе и в среду, 13 декабря, а столбики термометров покажут +2 градуса. В четверг снегопад прекратится, но два дня регион будет заливать дождями.
Синоптики обещают, что к пятнице температура поднимется до +5 градусов. А ветер может усилиться до 6 метров в секунду.
Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год.