Ушел из жизни известный ростовский журналист Сергей Слепцов

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В субботу, 9 декабря, портал «Дон24» объявил о кончине известного журналиста из Ростова Сергея Слепцова.
Слепцов прославился благодаря интервью с бывшим сотрудником КГБ, который участвовал в покушении на Солженицына. За годы работы журналист успел побывать на трех войнах и неоднократно снимать сюжеты в горячих точках.
Коллеги отзываются об усопшем как о профессионале, который не раз становился жертвой покушений из-за своей работы. Последние несколько лет Слепцов возглавлял газету «Преступность и коррупция», совмещая это с лекциями в ростовских вузах и работой по выпуску книг.
Ранее в Ростове осудили членов банды, виновных в убийстве журналиста.