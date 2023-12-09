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Ушел из жизни известный ростовский журналист Сергей Слепцов

Ушел из жизни известный ростовский журналист Сергей Слепцов

9 декабря 2023, 14:16
Фото: 1MI
Ушел из жизни известный ростовский журналист Сергей Слепцов
В Ростовской области объявили о кончине известного донского журналиста Сергея Слепцова, об этом сообщили донские СМИ.

В субботу, 9 декабря, портал «Дон24» объявил о кончине известного журналиста из Ростова Сергея Слепцова.

Слепцов прославился благодаря интервью с бывшим сотрудником КГБ, который участвовал в покушении на Солженицына. За годы работы журналист успел побывать на трех войнах и неоднократно снимать сюжеты в горячих точках.

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Коллеги отзываются об усопшем как о профессионале, который не раз становился жертвой покушений из-за своей работы. Последние несколько лет Слепцов возглавлял газету «Преступность и коррупция», совмещая это с лекциями в ростовских вузах и работой по выпуску книг.

Ранее в Ростове осудили членов банды, виновных в убийстве журналиста.

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