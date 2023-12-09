Ушел из жизни известный ростовский журналист Сергей Слепцов

Коллеги отзываются об усопшем как о профессионале, который не раз становился жертвой покушений из-за своей работы. Последние несколько лет Слепцов возглавлял газету «Преступность и коррупция», совмещая это с лекциями в ростовских вузах и работой по выпуску книг.