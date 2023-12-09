В Ростове нашли подрядчика для консервации «Дома актера»

Напомним, в октябре МБУ города Ростова-на-Дону «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» опубликовал конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по сохранению аварийного памятника ОКН «Дома актера», построенного в 30-х годах XX века на улице Максима Горького, 270. На работы выделили 42 миллиона рублей, однако несколько месяцев подрядчиков найти не удавалось.