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В Ростове нашли подрядчика для консервации «Дома актера»

В Ростове нашли подрядчика для консервации «Дома актера»

9 декабря 2023, 14:44
Фото: N. Duritskaya. / CC BY-SA 3.0, wikimedia.org/w/index.php? curid=7294894
В Ростове нашли подрядчика для консервации «Дома актера»
В Ростове нашли фирму, которая законсервирует аварийный «Дом актера» за 41 миллион рублей, информация об этом появилась на портале закупок.

Напомним, в октябре МБУ города Ростова-на-Дону «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» опубликовал конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по сохранению аварийного памятника ОКН «Дома актера», построенного в 30-х годах XX века на улице Максима Горького, 270. На работы выделили 42 миллиона рублей, однако несколько месяцев подрядчиков найти не удавалось.

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В среду, 6 декабря, наконец-то состоялся конкурс по выбору подрядчика. Победитель предложил выполнить консервацию здания с противоаварийными работами за 41 миллион рублей, в то время как его конкурент назвал сумму 41,26 миллиона. Названия обеих фирм в результатах аукциона не раскрывались.

Теперь с победителем собираются заключить контракт, работы по консервации «Дома актера» нужно выполнить к сентябрю 2024 года.

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