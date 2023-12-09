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Posted Сегодня, 17:44

Published Сегодня, 17:44

Modified Сегодня, 17:47

Updated Сегодня, 17:47

В Ростовской области готовятся к снегопадам, а в Ростове нашли самую дешевую квартиру

В Ростовской области готовятся к снегопадам, а в Ростове нашли самую дешевую квартиру

9 декабря 2023, 17:44
Фото: 1MI
В Ростовской области готовятся к снегопадам, а в Ростове нашли самую дешевую квартиру
В Ростовской области готовятся к снегопадам и ловят нарушителей с салютами, пока в Ростове обсуждают самый дешевый объект на вторичном рынке недвижимости.

Пасмурно, возможны метель и дождь

Синоптики объявили, что с 11 декабря в Ростове-на-Дону ожидаются неблагоприятные погодные условия. В город накроет дождями, из-за похолодания возможен снегопад.

Фото: 1MI

Согласно данным метеорологов, будущая рабочая неделя встретит дончан дождливой и пасмурной погодой с сильным ветром и высокой вероятностью мокрого снега. После выходных средняя температура поднимется до +2 градусов, однако из-за ветра в Ростове-на-Дону будет достаточно холодно.

Непогода продержится в южной столице до четверга, все эти дни улицы Ростова будет то заливать дождем, то накрывать мокрым снегом, однако уже в пятницу, 16 декабря, в городе потеплеет до +5, а осадки останутся только в виде умеренных дождей.

Салюты вне закона

Важной новостью дня стало сообщение о том, что уже несколько дончан привлекли к ответственности за запуск фейерверков.

Напомним, с 1 декабря в Ростовской области начал действовать запрет на запуск пиротехники, который снимут не раньше 1 марта 2024 года. В этот период запусков салютов и фейерверков запрещен, а нарушение запрета может стать причиной штрафов.

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По сообщению СМИ, несколько дончан уже удалось привлечь к ответственности за нарушение распоряжения местных властей. Точное число нарушителей раскрывать не стали.

«За них[прим. редакции — имеются ввиду случаи нарушения правил пожарной безопасности] положена административная ответственность, можно столкнуться и с уголовным преследованием», — сказано в сообщении.

Соблазнительное предложение

Главной новостью дня стало объявление о том, что в Ростове обнаружили самую дешевую квартиру на всем вторичном рынке недвижимости.

Дончанам предложили купить «трешку» площадью 65 квадратных метров в доме, построенном в 1970 году. Согласно данным сервиса по продаже недвижимости, квартира расположена на ЗЖМ в переулке Лизы Чайкиной, 3.

Фото из объявления, внутренние помещения продавец не снималФото из объявления, внутренние помещения продавец не снимал
Фото из объявления, внутренние помещения продавец не снимал
Фото: Авито

Стоимость объекта недвижимости составила 690 тысяч рублей. Сама квартира расположена на втором этаже дома, на первом живут соседи.

Низкую цену объяснили срочной продажей и необходимостью сделать капремонт.

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