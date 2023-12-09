В Ростовской области готовятся к снегопадам, а в Ростове нашли самую дешевую квартиру

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Синоптики объявили, что с 11 декабря в Ростове-на-Дону ожидаются неблагоприятные погодные условия. В город накроет дождями, из-за похолодания возможен снегопад.
Согласно данным метеорологов, будущая рабочая неделя встретит дончан дождливой и пасмурной погодой с сильным ветром и высокой вероятностью мокрого снега. После выходных средняя температура поднимется до +2 градусов, однако из-за ветра в Ростове-на-Дону будет достаточно холодно.
Непогода продержится в южной столице до четверга, все эти дни улицы Ростова будет то заливать дождем, то накрывать мокрым снегом, однако уже в пятницу, 16 декабря, в городе потеплеет до +5, а осадки останутся только в виде умеренных дождей.
Важной новостью дня стало сообщение о том, что уже несколько дончан привлекли к ответственности за запуск фейерверков.
Напомним, с 1 декабря в Ростовской области начал действовать запрет на запуск пиротехники, который снимут не раньше 1 марта 2024 года. В этот период запусков салютов и фейерверков запрещен, а нарушение запрета может стать причиной штрафов.
По сообщению СМИ, несколько дончан уже удалось привлечь к ответственности за нарушение распоряжения местных властей. Точное число нарушителей раскрывать не стали.
«За них[прим. редакции — имеются ввиду случаи нарушения правил пожарной безопасности] положена административная ответственность, можно столкнуться и с уголовным преследованием», — сказано в сообщении.
Главной новостью дня стало объявление о том, что в Ростове обнаружили самую дешевую квартиру на всем вторичном рынке недвижимости.
Дончанам предложили купить «трешку» площадью 65 квадратных метров в доме, построенном в 1970 году. Согласно данным сервиса по продаже недвижимости, квартира расположена на ЗЖМ в переулке Лизы Чайкиной, 3.
Стоимость объекта недвижимости составила 690 тысяч рублей. Сама квартира расположена на втором этаже дома, на первом живут соседи.
Низкую цену объяснили срочной продажей и необходимостью сделать капремонт.