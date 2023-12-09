В Ростовской области готовятся к снегопадам, а в Ростове нашли самую дешевую квартиру

Непогода продержится в южной столице до четверга, все эти дни улицы Ростова будет то заливать дождем, то накрывать мокрым снегом, однако уже в пятницу, 16 декабря, в городе потеплеет до +5, а осадки останутся только в виде умеренных дождей.