В Ростовской области ищут водителя, сбившего подростка в Новошахтинске

Подростку оказали разовую медицинскую помощь. Теперь представители Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, а также найти возможного виновника ДТП. Те, кто владеют информацией об аварии, могут сообщить ее по телефону 5-05-14 или 5-04-77.