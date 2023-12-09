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В Ростовской области ищут водителя, сбившего подростка в Новошахтинске

В Ростовской области ищут водителя, сбившего подростка в Новошахтинске

9 декабря 2023, 11:19
Фото: 1MI
В Ростовской области ищут водителя, сбившего подростка в Новошахтинске
В Новошахтинске ищут водителя, который сбил подростка и скрылся с места аварии, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В субботу, 9 декабря, в 09.50 мск в Новошахтинске на проспекте Ленина, 54 г произошла авария с участием автомобиля и несовершеннолетнего пешехода.

По предварительной информации, 17-летний подросток переходил проезжую часть, когда оказался под колесами неустановленного автомобиля. Водитель скрылся с места аварии.

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Подростку оказали разовую медицинскую помощь. Теперь представители Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, а также найти возможного виновника ДТП. Те, кто владеют информацией об аварии, могут сообщить ее по телефону 5-05-14 или 5-04-77.

Ранее в ДТП с автобусом погиб 62-летний пешеход.

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