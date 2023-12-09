В Ростовской области ищут водителя, сбившего подростка в Новошахтинске

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В субботу, 9 декабря, в 09.50 мск в Новошахтинске на проспекте Ленина, 54 г произошла авария с участием автомобиля и несовершеннолетнего пешехода.
По предварительной информации, 17-летний подросток переходил проезжую часть, когда оказался под колесами неустановленного автомобиля. Водитель скрылся с места аварии.
Подростку оказали разовую медицинскую помощь. Теперь представители Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего, а также найти возможного виновника ДТП. Те, кто владеют информацией об аварии, могут сообщить ее по телефону 5-05-14 или 5-04-77.
Ранее в ДТП с автобусом погиб 62-летний пешеход.