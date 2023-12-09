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В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» растянулась 14-километровая пробка

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» растянулась 14-километровая пробка

9 декабря 2023, 11:48
Фото: 1MI
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» растянулась 14-километровая пробка
В Ростовской области возник 14-километровый затор из-за дорожных работ на развязке М-4 с А-270, сведения об этом появились в сервисе «Яндекс. Карты».

В субботу, 9 декабря, в Ростовской области появились данные о возникшем на трассе М-4 «Дон» заторе. Согласно сообщениям автомобилистов, пробка растянулась от 1015-го до 1001-го километра трассы в направлении Москвы, причиной затора стали дорожные работы на развязке на 1002-м километре М-4 у Шахт. На проезд затора водителям потребуется потратить около одного часа и 10 минут, альтернативных объездов в районе проведения работ нет.

Фото: Яндекс Карты

Водителям рекомендуется учитывать дорожную обстановку при расчете времени движения, кроме того, автомобилистам советовали строго соблюдать ПДД и безопасную скорость движения из-за неблагоприятных погодных условий.

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Напомним, днем ранее с трассы в Ростовской области слетел автомобиль, пострадал восьмилетний мальчик.

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