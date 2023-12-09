В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» растянулась 14-километровая пробка

В субботу, 9 декабря, в Ростовской области появились данные о возникшем на трассе М-4 «Дон» заторе. Согласно сообщениям автомобилистов, пробка растянулась от 1015-го до 1001-го километра трассы в направлении Москвы, причиной затора стали дорожные работы на развязке на 1002-м километре М-4 у Шахт. На проезд затора водителям потребуется потратить около одного часа и 10 минут, альтернативных объездов в районе проведения работ нет.