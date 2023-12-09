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В Ростовской области продлили арест подростку за резню в школе

В Ростовской области устроивший резню в школе подросток проведет Новый год в СИЗО

9 декабря 2023, 08:46
Фото: 1MI

В Ростовской области продлили арест подростку за резню в школе

Подростку, который с ножом напал на людей школе Ростовской области, продлили срок содержания под стражей, пишут СМИ.

По информации издания Rostov.ру, суд решил, что он должен остаться в СИЗО еще на два месяца. Он будет находиться под стражей до 11 февраля.

Напомним, что утром 11 сентября обвиняемый пришел в школу хутора Красный Десант Неклиновского района с маской на лице. Вахтерша попросила его ее снять, но это только разозлило подростка. Он достал нож и напал на несколько человек.

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Фигуранта удалось остановить, его задержали очевидцы. После этого возбудили уголовное дело.

Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Если суд признает его виновным, то ему грозит тюремный срок.

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