В Ростовской области устроивший резню в школе подросток проведет Новый год в СИЗО

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
По информации издания Rostov.ру, суд решил, что он должен остаться в СИЗО еще на два месяца. Он будет находиться под стражей до 11 февраля.
Напомним, что утром 11 сентября обвиняемый пришел в школу хутора Красный Десант Неклиновского района с маской на лице. Вахтерша попросила его ее снять, но это только разозлило подростка. Он достал нож и напал на несколько человек.
Фигуранта удалось остановить, его задержали очевидцы. После этого возбудили уголовное дело.
Ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». Если суд признает его виновным, то ему грозит тюремный срок.