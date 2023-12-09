В Ростовской области устроивший резню в школе подросток проведет Новый год в СИЗО

По информации издания Rostov.ру, суд решил, что он должен остаться в СИЗО еще на два месяца. Он будет находиться под стражей до 11 февраля.



Напомним, что утром 11 сентября обвиняемый пришел в школу хутора Красный Десант Неклиновского района с маской на лице. Вахтерша попросила его ее снять, но это только разозлило подростка. Он достал нож и напал на несколько человек.