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В Ростовской области вручили награды родственникам погибших бойцов СВО

В Ростовской области вручили награды родственникам погибших бойцов СВО

9 декабря 2023, 10:02
Фото: 1MI
В Ростовской области передали награды родным четырех бойцов, которые погибли в спецоперации, сообщили в администрации Аксайского района.
Сюжет
СВО

Бойцы Владимир Мохов, Евгений Кузьменко, Николай Банников и Юрий Лоскутов удостоены «Орденов Мужества» посмертно. Государственные награды передали их родным.

Кроме того, указом главы государства медалью «За отвагу» награжден Дмитрий Тутунару. Он получил тяжелое ранение и не смог больше вернуться в зону СВО. Теперь он помогает собирать гуманитарную помощь.

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«Участник спецоперации подчеркнул, что российские бойцы уверены, что одержат победу», — сказано в сообщении.

Ранее в зону спецоперации направили беспилотники, которые до этого были собраны в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого военным ростовского именного подразделения в зоне СВО передали особые машины.

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