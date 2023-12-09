В Ростовской области вручили награды родственникам погибших бойцов СВО

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Бойцы Владимир Мохов, Евгений Кузьменко, Николай Банников и Юрий Лоскутов удостоены «Орденов Мужества» посмертно. Государственные награды передали их родным.
Кроме того, указом главы государства медалью «За отвагу» награжден Дмитрий Тутунару. Он получил тяжелое ранение и не смог больше вернуться в зону СВО. Теперь он помогает собирать гуманитарную помощь.
«Участник спецоперации подчеркнул, что российские бойцы уверены, что одержат победу», — сказано в сообщении.
Ранее в зону спецоперации направили беспилотники, которые до этого были собраны в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого военным ростовского именного подразделения в зоне СВО передали особые машины.