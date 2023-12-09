За год цены на яйца в Ростовской области выросли на 65,2%

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Недавно Ростовстат опубликовал очередной отчет об уровне цен на продовольственные товары и платные услуги в Ростовской области, актуальные на 4 декабря 2022 года.
Корреспондент RostovGazeta решил сравнить цены текущего года с прошлогодними показателями и выяснил, что за прошедший год цены на яйца в Ростовской области увеличились на 65,2%.
Так 5 декабря 2022 года средняя стоимость десятка куриных яиц составляла 72,61 рубля, однако уже 4 декабря 2023 года их стоимость увеличилась до 120,06 рубля. При этом самые дорогие яйца, как и прошлом году, оказались в Таганроге — жителям приморского города десяток яиц обойдется в 124,77 рубля. В Ростове на покупку яиц придется потратить в среднем 118,2 рубля, хотя в прошлом году десяток стоил всего 73,85 рубля.
Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура поручила провести проверку производителей яиц, чтобы выявить необоснованное повышение цен на товары.