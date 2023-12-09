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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

За год цены на яйца в Ростовской области выросли на 65,2%

За год цены на яйца в Ростовской области выросли на 65,2%

9 декабря 2023, 12:32
Фото: rostovgazeta.ru
За год цены на яйца в Ростовской области выросли на 65,2%
В Ростовской области с декабря 2022 года цены на яйца выросли более чем на 65%, данные об этом представил Ростовстат.

Недавно Ростовстат опубликовал очередной отчет об уровне цен на продовольственные товары и платные услуги в Ростовской области, актуальные на 4 декабря 2022 года.

Корреспондент RostovGazeta решил сравнить цены текущего года с прошлогодними показателями и выяснил, что за прошедший год цены на яйца в Ростовской области увеличились на 65,2%.

Декабрь 2022 годаДекабрь 2022 года
Декабрь 2023 годаДекабрь 2023 года
Декабрь 2022 года
Фото: Ростовстат

Так 5 декабря 2022 года средняя стоимость десятка куриных яиц составляла 72,61 рубля, однако уже 4 декабря 2023 года их стоимость увеличилась до 120,06 рубля. При этом самые дорогие яйца, как и прошлом году, оказались в Таганроге — жителям приморского города десяток яиц обойдется в 124,77 рубля. В Ростове на покупку яиц придется потратить в среднем 118,2 рубля, хотя в прошлом году десяток стоил всего 73,85 рубля.

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Напомним, накануне стало известно, что Генпрокуратура поручила провести проверку производителей яиц, чтобы выявить необоснованное повышение цен на товары.

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