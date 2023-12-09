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Published Сегодня, 08:41

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За запуск салютов жителей в Ростовской области начали штрафовать с 1 декабря

За запуск салютов жителей в Ростовской области начали штрафовать с 1 декабря

9 декабря 2023, 08:41
Фото: Midjourney
Несколько жителей Ростовской области были привлечены к ответственности за нарушение запрета на использование фейерверков, сообщают СМИ.

Напомним, что с 1 декабря 2023 года в донском регионе временно запретили запускать фейерверки. Эти меры будут действовать до 1 марта 2024 года.

По информации Don24, несколько человек уже привлекли к ответственности за нарушение этого запрета. Но точное количество нарушителей не раскрывается.

Стало известно, что для выявления подобных случаев планируется использовать возможности системы «Безопасный город». Это поможет привлекать к ответственности нарушителей.

Жителей Ростовской области предупредили о штрафах за запуск фейерверков
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«В настоящее время власти активно работают с руководителями предприятий общественного питания и развлекательных учреждений, чтобы не было нарушений правил пожарной безопасности. За них положена административная ответственность, можно столкнуться и с уголовным преследованием», — сказано в сообщении.

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