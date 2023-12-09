За запуск салютов жителей в Ростовской области начали штрафовать с 1 декабря

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Напомним, что с 1 декабря 2023 года в донском регионе временно запретили запускать фейерверки. Эти меры будут действовать до 1 марта 2024 года.
По информации Don24, несколько человек уже привлекли к ответственности за нарушение этого запрета. Но точное количество нарушителей не раскрывается.
Стало известно, что для выявления подобных случаев планируется использовать возможности системы «Безопасный город». Это поможет привлекать к ответственности нарушителей.
«В настоящее время власти активно работают с руководителями предприятий общественного питания и развлекательных учреждений, чтобы не было нарушений правил пожарной безопасности. За них положена административная ответственность, можно столкнуться и с уголовным преследованием», — сказано в сообщении.