Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках и сильном ветре

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
При этом, осадки продолжатся и утром, а дороги будут скользкими, поэтому водителям нужно быть очень осторожными. Температура ночью составит около -3 градусов, а днем ожидается потепление до +1 градуса. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 13 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду.
В понедельник, 11 декабря, ситуация немного изменится — ожидаются такие же осадки, как и ночью. Может выпасть снег с дождем. Ночью температура опустится до -4 градусов. Днем немного потеплеет. Порывы ветра составят 13 метров в секунду, иногда они смогут достигать 18 метров в секунду.
Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области оставались без света из-за урагана.