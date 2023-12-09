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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Заморозки и сильный ветер ожидаются в Ростовской области 10 декабря

Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках и сильном ветре

9 декабря 2023, 09:08
Фото: Midjourney

Заморозки и сильный ветер ожидаются в Ростовской области 10 декабря

В ночь на воскресенье, 10 декабря, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя в Ростовской области, сообщили синоптики.

При этом, осадки продолжатся и утром, а дороги будут скользкими, поэтому водителям нужно быть очень осторожными. Температура ночью составит около -3 градусов, а днем ожидается потепление до +1 градуса. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 13 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду.

В понедельник, 11 декабря, ситуация немного изменится — ожидаются такие же осадки, как и ночью. Может выпасть снег с дождем. Ночью температура опустится до -4 градусов. Днем немного потеплеет. Порывы ветра составят 13 метров в секунду, иногда они смогут достигать 18 метров в секунду.

Ранее около 9 тысяч жителей в Ростовской области оставались без света из-за урагана.

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