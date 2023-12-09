Жителей в Ростовской области предупредили о заморозках и сильном ветре

При этом, осадки продолжатся и утром, а дороги будут скользкими, поэтому водителям нужно быть очень осторожными. Температура ночью составит около -3 градусов, а днем ожидается потепление до +1 градуса. Ветер будет дуть с востока со скоростью до 13 метров в секунду, при этом возможны порывы до 15 метров в секунду.



В понедельник, 11 декабря, ситуация немного изменится — ожидаются такие же осадки, как и ночью. Может выпасть снег с дождем. Ночью температура опустится до -4 градусов. Днем немного потеплеет. Порывы ветра составят 13 метров в секунду, иногда они смогут достигать 18 метров в секунду.