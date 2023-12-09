Жительница в Ростовской области ударила ножом мужчину во время свидания

По информации «КП-Ростов-на-Дону», нападение произошло после того, как ее бывший возлюбленный попытался вернуть ее обратно.



Пара познакомилась шесть лет назад и между ними завязали романтические отношения. А через некоторое время девушка переехала к мужчине, они вместе прожили около четырех лет.