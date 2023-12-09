Жительница в Ростовской области ударила ножом мужчину во время свидания

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
По информации «КП-Ростов-на-Дону», нападение произошло после того, как ее бывший возлюбленный попытался вернуть ее обратно.
Пара познакомилась шесть лет назад и между ними завязали романтические отношения. А через некоторое время девушка переехала к мужчине, они вместе прожили около четырех лет.
Однако после многочисленных ссор они приняли решение расстаться. Но мужчина периодически звонил и отправлял сообщения, предлагая встретиться. Она часто отвечала на приглашения на ужин. Одна из таких встреч закончилась ссорой и ножевым нападением.
«В тот момент подозреваемая схватила нож и ударила оппонента, после чего оставила оружие и скрылась с места преступления. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и ему удалось выжить», — сказано в сообщении.
Отмечается, что нападавшую задержали.