Итоги недели: дончанам отменили новогодние гуляния и рассказали о ценах на застолья

Так в среднем организация застолья к Новому году обойдется жителям Ростовской области в 5115 рублей. Этих денег хватит на одну бутылку газировки, одну бутылку красного вина, одну бутылку шампанского, бутылку водки, три килограмма мандаринов, бананов и яблок, покупку ингредиентов для салатов оливье, селедки под шубой, сырокопченой колбасы, свиных ножек на холодец, а также куриного филе, 200 граммов сыра, покупку батона и ржаного хлеба, небольшой торт и полкило шоколадных конфет. Полный перечень товаров с ценами указан в исходной публикации.