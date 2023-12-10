Итоги недели: дончанам отменили новогодние гуляния и рассказали о ценах на застолья

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Одной из значимых новостей недели в Ростове стало решение властей отменить массовые гуляния.
Корреспондент RostovGazeta запросил у властей комментарий о том, какие мероприятия планируется провести во время праздничных гуляний. На это представители донского правительства ответили, что в отдельных районах Ростовской области пройдут локальные праздничные гуляния.
Во время проведения этих событий власти собираются усилить охрану мест массового скопления людей, к работам привлекут дополнительные силы правоохранительных органов, казаков, дружины и представителей районных и городских администраций.
Кроме того, власти напомнили, что в период новогодних и рождественских гуляний продолжит действовать запрет на запуск фейерверков.
Несмотря на отмену массовых праздничных гуляний, никто не сможет запретить дончанам устраивать новогодние застолья. Производитель умных онлайн-касс «Эвотор» вычислил, сколько жителям Ростовской области придется потратить на новогоднее застолье в 2023 году.
Согласно материалам исследования, аналитики сравнили чеки с более чем одного миллиона терминалов и выяснили, сколько стоит набор из наиболее популярных товаров, что покупают дончане к Новому году.
Так в среднем организация застолья к Новому году обойдется жителям Ростовской области в 5115 рублей. Этих денег хватит на одну бутылку газировки, одну бутылку красного вина, одну бутылку шампанского, бутылку водки, три килограмма мандаринов, бананов и яблок, покупку ингредиентов для салатов оливье, селедки под шубой, сырокопченой колбасы, свиных ножек на холодец, а также куриного филе, 200 граммов сыра, покупку батона и ржаного хлеба, небольшой торт и полкило шоколадных конфет. Полный перечень товаров с ценами указан в исходной публикации.
Главной новостью недели стало массовое отравление учеников школы №7 в Волгодонске.
О недомогании 43 учеников стало известно утром пятницы, 8 декабря. Хотя Роспотребнадзор не стал уточнять число пострадавших, местные Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники объявили, что госпитализация потребовалась 12 детям. Предварительной причиной ухудшения самочувствия детей назвали острую кишечную палочку, в школу прибыли сотрудники Роспотребнадзора региона для сбора проб продовольственной продукции, а также смывов с поверхностей и образцов дезинфекционных растворов, чтобы выяснить, что вызвало отравления детей.
Родители обеспокоены, что причиной отравления детей стало питание, которое школе поставляет сторонняя организация. Однако поставщик «Фабрика кухни» отрицает свою причастность к массовым отравлениям детей, обвиняя во всем несоблюдение санитарных норм. По словам представителей компании, они обслуживают еще десяток различных организаций, но от них жалобы на качество услуг или заявлений об отравлениях не поступало.