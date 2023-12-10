«Карлсон и противный дед»: ростовчанин Дибров пожаловался на критиков в соцсетях

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Телеведущий признался, что прочитал в соцсетях много нелестных отзывов о себе и своей жене.
«Это же кошмар! Я у них Карлсон, я у них самый противный дед», — пожаловался Дибров.
Особенно его задело то, что пишут о его супруге. По его словам, критике подвергаются откровенные наряды его жены и то, как она воспитывает детей.
При этом сам Дибров сообщил, что просмотрел странички диванных критиков. Он возмутился тем, что эти люди прячут собственные лица за вымышленными образами, а сами наверняка живут «в окружении югославских моющихся обоев».
Ранее Диброву не понравился вопрос журналиста о лишнем весе телеведущего. Он пристыдил человека, который брал у него интервью.