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Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

«Я у них самый противный дед»: ростовчанин Дибров пожаловался на критиков своей жены

«Карлсон и противный дед»: ростовчанин Дибров пожаловался на критиков в соцсетях

10 декабря 2023, 07:12
Фото: Midjourney
«Я у них самый противный дед»: ростовчанин Дибров пожаловался на критиков своей жены

Ростовчанин Дибров пожаловался, что в соцсетях его называют «противным дедом»

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров пожаловался на тех, кто пишет критические отзывы о нем и о его молодой супруге, об этом сообщили в НТВ.

Телеведущий признался, что прочитал в соцсетях много нелестных отзывов о себе и своей жене.

«Это же кошмар! Я у них Карлсон, я у них самый противный дед», — пожаловался Дибров.

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Особенно его задело то, что пишут о его супруге. По его словам, критике подвергаются откровенные наряды его жены и то, как она воспитывает детей.

При этом сам Дибров сообщил, что просмотрел странички диванных критиков. Он возмутился тем, что эти люди прячут собственные лица за вымышленными образами, а сами наверняка живут «в окружении югославских моющихся обоев».

Ранее Диброву не понравился вопрос журналиста о лишнем весе телеведущего. Он пристыдил человека, который брал у него интервью.

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