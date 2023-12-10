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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:48

«Кирпичи в глазах»: донской митрополит Меркурий рассказал, как общается с молодежью

«Кирпичи в глазах»: донской митрополит Меркурий рассказал, как общается с молодежью

10 декабря 2023, 15:45
Фото: rostoveparhia.ru
«Кирпичи в глазах»: донской митрополит Меркурий рассказал, как общается с молодежью

Митрополит Меркурий рассказал о трудностях коммуникации с донской молодежью

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий поделился с дончанами, какие проблемы возникают во время бесед с молодежью, опытом он поделился в эфире передачи «Сугубо личное» на телеканале «Дон24».

По словам митрополита Меркурия, разница между молодежью в Ростовской области прошлых лет и нынешними молодыми людьми существенна, однако самым важным в общении остаются принципы. По его словам, молодежь всегда думает, что знает о жизни больше предыдущих поколений, но за этими мыслями всегда остается молодой человек в поисках себя и своего пути.

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Священник рассказал, что ему интересно разговаривать с молодыми людьми, несмотря на их наивность и неопытность, и это общение больше похоже на обмен опытом и знаниями о мире.

«Они меня спрашивают о том, что я знаю. Я спрашиваю у них об их отношении к текущей ситуации, тем или иным явлениям.[…] Если тебе человек интересен, если он относится с уважением к собеседнику — с ним всегда интересно вне зависимости от возраста», — рассказал митрополит Меркурий, заметив, что опыт общения с молодежью бывает и отрицательным.

«Правда, бывает и так, что с некоторыми людьми просто не хочется говорить, потому что ты видишь — там стенка какая-то в глазах. По кирпичу в глазах», — пошутил священник.

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