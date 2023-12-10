«Кирпичи в глазах»: донской митрополит Меркурий рассказал, как общается с молодежью

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
По словам митрополита Меркурия, разница между молодежью в Ростовской области прошлых лет и нынешними молодыми людьми существенна, однако самым важным в общении остаются принципы. По его словам, молодежь всегда думает, что знает о жизни больше предыдущих поколений, но за этими мыслями всегда остается молодой человек в поисках себя и своего пути.
Священник рассказал, что ему интересно разговаривать с молодыми людьми, несмотря на их наивность и неопытность, и это общение больше похоже на обмен опытом и знаниями о мире.
«Они меня спрашивают о том, что я знаю. Я спрашиваю у них об их отношении к текущей ситуации, тем или иным явлениям.[…] Если тебе человек интересен, если он относится с уважением к собеседнику — с ним всегда интересно вне зависимости от возраста», — рассказал митрополит Меркурий, заметив, что опыт общения с молодежью бывает и отрицательным.
«Правда, бывает и так, что с некоторыми людьми просто не хочется говорить, потому что ты видишь — там стенка какая-то в глазах. По кирпичу в глазах», — пошутил священник.
Ранее митрополит Меркурий рассказал, почему православная церковь не поддерживает рождественские гадания.