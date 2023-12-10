«Кирпичи в глазах»: донской митрополит Меркурий рассказал, как общается с молодежью

«Они меня спрашивают о том, что я знаю. Я спрашиваю у них об их отношении к текущей ситуации, тем или иным явлениям.[…] Если тебе человек интересен, если он относится с уважением к собеседнику — с ним всегда интересно вне зависимости от возраста», — рассказал митрополит Меркурий, заметив, что опыт общения с молодежью бывает и отрицательным.